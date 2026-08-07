Il Paradiso delle Signore 11, le anticipazioni e un'altra ferita dopo la morte di Rosa: Enrico lascia Milano e Marta non si dà pace La nuova stagione della soap si apre nel segno delle emozioni. Marta fatica a superare l'assenza di Enrico e Anita, Caterina lascia Milano per inseguire il suo sogno a Venezia

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

RaiPlay

CONDIVIDI

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sceglie di non alleggerire subito il clima emotivo. Dopo il dramma che ha segnato Marcello e ha lasciato un segno profondo nella storia, le anticipazioni delle prossime puntate spostano l’attenzione su un’altra protagonista chiamata a convivere con la sofferenza. Questa volta i riflettori sono puntati su Marta Guarnieri, che si ritrova ad affrontare un’assenza difficile da sopportare.

Il Paradiso delle Signore 11: Marta soffre per l’assenza di Enrico

Enrico e Anita sono ancora a Roma e, almeno per il momento, non possono tornare a Milano. Una distanza che pesa ogni giorno di più e che rende complicato anche il ritorno alla normalità. Per Marta voltare pagina è molto difficile. La serenità ritrovata in casa Guarnieri non basta a cancellare il senso di vuoto provocato dalla lontananza delle persone che ama. L’inizio della stagione, dunque, corrisponderà a un percorso più emotivo che sentimentale. Anche il Paradiso riapre i battenti con tante novità. Comincia una nuova fase del grande magazzino. Una misteriosa installazione in vetrina e un elegante abito firmato Botteri attireranno la curiosità dei clienti. All’interno del negozio, invece, un grande telone nasconde una sorpresa destinata a essere svelata nel corso delle puntate. Tra i cambiamenti più importanti c’è quello di Caterina Rinaldi, che ha ormai lasciato Milano insieme al padre Fulvio. Per lei inizia una nuova esperienza professionale a Venezia, dove lavora come costumista al Teatro La Fenice. Una scelta che rappresenta un punto di svolta nella sua carriera e che modifica anche gli equilibri del Paradiso. Le Veneri, infatti, devono fare i conti con diverse assenze.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cambia l’assetto delle Veneri e la GMM è nei guai

Barbara ha deciso di dedicarsi esclusivamente agli studi, Irene è lontana dalla città insieme a Johnny e il reparto accoglie Elisa Croce, nuova capocommessa dal carattere rigido e poco incline ai compromessi. Il suo arrivo provoca subito le prime tensioni, soprattutto con Delia, che però riceve anche una piacevole sorpresa: Botteri realizza per lei un moderno salone dedicato alle acconciature, permettendole di coltivare il suo sogno senza lasciare il grande magazzino. Alla Galleria Milano Moda, invece, le notizie sono tutt’altro che incoraggianti. Umberto confida ad Adelaide che i conti sono sempre più in rosso e che, senza una svolta, il futuro dell’azienda potrebbe essere seriamente compromesso. Nello stesso periodo conosce Carla Corsi, imprenditrice e madre dello stilista Iacopo, rimanendo colpito dalla sua personalità e dalla sua visione del mercato.

Potrebbe interessarti anche