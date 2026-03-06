Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: la benemerenza del Comune di Milano Le trame del Paradiso dal 9 al 13 marzo 2026: premiati gli sforzi di Enrico e Umberto per i bambini (ma c'è un sospetto). Follia di Odile contro la famiglia

Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 marzo 2026)

Al Paradiso, la vetrina dedicata al nuovo Paradiso Market ha messo al centro Concetta, invitata anche a un evento al Circolo con i rappresentanti degli elettrodomestici. Tra entusiasmo e timori, la Puglisi è diventata il volto di una campagna sulle lavatrici, con Marcello pronto a sostenerla in ogni passo. In parallelo, l’imprenditrice Valeria Craveri ha rilanciato il suo progetto di lingerie: prima il confronto serrato con la dirigenza, poi l’inaugurazione di un angolo dedicato in negozio, finché Barbieri non ha scoperto i debiti dell’azienda e il passato della donna, chiedendo chiarezza.

Il fronte più delicato ha riguardato la salute dei bambini: Enrico ha collegato i sintomi a un avvelenamento da metalli pesanti riconducibile a un’area frequentata per il gioco. Dopo un viaggio in Svizzera, è tornato con un farmaco efficace ma costoso; a fronte dell’emergenza, Umberto ha promesso una donazione per aiutare chi non può permettersi la cura.

Tra i fratelli Marchesi e i Guarnieri le tensioni sono cresciute: è emerso che qualcuno, su mandato di Umberto, era andato a Londra dalla madre dei Marchesi, acuendo i sospetti su Matteo e mettendo Odile in difficoltà. Sul versante sentimentale, Irene e Cesare sono passati da un momento romantico allo scontro aperto, complice anche la lettera recuperata da Rebecca e consegnata a Cesare; ferita, Irene ha trovato sostegno in Johnny, sempre più vicino a lei.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 marzo

Lunedì 9 marzo 2026 — Puntata 122

Enrico, dopo i colloqui in Questura sul campetto inquinato, teme tempi lunghi per risalire ai responsabili. Marta propone a Rosa di condurre un’indagine giornalistica. In negozio prende forma il nuovo corner lingerie e Marcello apprezza l’intraprendenza di Valeria. Umberto prosegue la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e cercando di indirizzare Odile verso un distacco dai Marchesi. Delia spinge Cesare a liberarsi dell’influenza di Rebecca e a fare un passo verso Irene, che però si rifugia nel conforto di Johnny, felice di starle vicino.

Martedì 10 marzo 2026 — Puntata 123

Concetta si rivolge a Don Saverio per trovare una sostituta di Mimmo in Caffetteria. La curiosità di Valeria verso Rosa cresce dopo una piccola rivelazione. Accettato l’incarico di indagare sui terreni inquinati, Rosa intervista prima Enrico, in qualità di medico, poi Umberto per il suo contributo economico a favore dei bambini malati: Odile ne è orgogliosa. Johnny fatica a reprimere i sentimenti per Irene, soprattutto dopo la rottura con Cesare.

Mercoledì 11 marzo 2026 — Puntata 124

In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio, ma Ciro non sembra convinto. Al Paradiso, nonostante gli sforzi di Valeria, la lingerie non decolla. I Marchesi nutrono crescenti dubbi su Matteo, soprattutto dopo che Greta ha scoperto da Marina l’assenza di Portelli dal set nei giorni in cui l’uomo mandato da Umberto si è presentato a Londra dalla loro madre. Delia organizza un incontro per far riavvicinare Cesare e Irene; mentre Johnny, pronto a dichiararsi alla capocommessa, trova ad attenderlo una sorpresa.

Giovedì 12 marzo 2026 — Puntata 126

Irene non riesce a perdonare Cesare e Johnny pensa di farsi da parte. Ciro si scusa con Ivana e la convince a diventare la nuova cuoca. Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio per la vendita della lingerie: l’intesa tra i due non sfugge a Rosa. Il sindaco di Milano decide di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico e a Umberto, che nel frattempo riceve una telefonata preoccupante. Intanto, Ettore e Greta preparano un piano per gettare ombre su Matteo agli occhi di Odile.

Venerdì 13 marzo 2026 — Puntata 126

Rosa scopre che la Banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui lotti attigui al campetto inquinato. Valeria ottiene una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello. Johnny mette da parte i suoi sentimenti e spinge Irene a fare pace con Cesare. Greta, con uno stratagemma, entra in casa Barbieri alla ricerca del passaporto di Matteo. Al Circolo, durante i festeggiamenti di fine riprese, Ettore confessa a Odile che Matteo è andato a Londra dalla madre, su mandato di Umberto, e lei compie un gesto eclatante.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

