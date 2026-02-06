Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: una Venere molestata sul set, chi è stato
Le trame del Paradiso della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026: Delia riceve le attenzioni indesiderate di Nazzareno Amidei, Marcello spera di recuperare con Rosa
Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 febbraio 2026)
Al Paradiso si è aperto un fronte cruciale sul film: Umberto ha coinvolto Matteo come delegato di produzione, scelta che ha entusiasmato Odile e irritato Ettore, geloso dell’esposizione che il grande magazzino sta ottenendo con il musicarello. La regia ha poi puntato sulla Galleria del Paradiso come set, accentuando lo scontro, mentre in magazzino Fulvio ha dato una mano sostituendo temporaneamente Matteo e ritrovando fiducia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul fronte sentimentale, Agata ha ricevuto un’offerta di lavoro a Firenze: dopo timori e tentennamenti, Mimmo l’ha incoraggiata a seguire il suo futuro e la coppia ha iniziato a pianificare un sopralluogo, mentre in Caffetteria Concetta e Ciro cercano soluzioni per non lasciare sguarnito il bancone. In parallelo, Tancredi ha confessato i propri sentimenti a Rosa, innescando una crisi profonda con Marcello che li ha portati a prendersi una pausa. Nella famiglia Marchesi, Greta ha reagito con durezza a una confidenza su Londra, salvo poi scusarsi con Odile, senza però dissipare tutti i dubbi.
Il filone medico ha visto Enrico impegnato su un caso delicato, tra complicazioni post-operatorie e interrogativi sul ruolo del dottor Di Meo. Sullo sfondo, i rapporti tra Irene e Cesare hanno vissuto alti e bassi: l’idea di un passo importante è stata frenata da imprevisti e intromissioni, lasciando la relazione in bilico.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 febbraio
Lunedì 9 febbraio 2026 — Puntata 102
Agata rientra da Firenze e, insieme a Mimmo, sogna il trasferimento in una città piena di meraviglie. Al Paradiso iniziano i preparativi per le riprese: Delia, emozionata e un po’ in ansia, dovrà occuparsi delle acconciature sul set di Nazzareno Amidei, star esigente. Johnny sostituisce Fulvio in magazzino. A Rosa viene chiesto di tenere un diario per Paradiso Donna con le Cronache dal Set del musicarello: capisce che è un’idea di Marcello e, tra i due, al lavoro, si provano a superare le ostilità personali.
Martedì 10 febbraio 2026 — Puntata 103
Concetta e Ciro riflettono sul futuro della famiglia e della Caffetteria in vista del possibile trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze. Fulvio ringrazia Roberto per la seconda possibilità come contabile, mentre le Veneri pensano a San Valentino. Marina si lascia sfuggire con Botteri che Amidei ha fatto avances a Delia. Di ritorno da Londra, Ettore scopre l’iniziativa Cronache dal Set e teme che la GMM venga messa in ombra dal Paradiso.
Mercoledì 11 febbraio 2026 — Puntata 104
Rosa riceve una proposta allettante da Tancredi, ma è combattuta per via dell’impegno con le Cronache dal Set. Botteri mostra gelosia dopo le attenzioni di Amidei a Delia. Irene, reduce da un litigio con Rebecca sul regalo per Cesare, si sfoga con Johnny. Anita sta male: alcuni sintomi non rassicurano il dottor Proietti. Matteo scopre un cambio al piano di riprese a favore della GMM e contro il Paradiso: capisce che c’è lo zampino di Ettore e lo affronta davanti a Odile.
Giovedì 12 febbraio 2026 — Puntata 105
Johnny aiuta Irene a superare l’attrito con Rebecca e, parlando con Cesare, scopre un’importante novità. Ciro è alle prese con la scelta di un nuovo cuoco per sostituire Mimmo. Enrico inizia a sospettare che i malesseri di Anita e di altri bambini non siano una semplice influenza. Rosa prende una decisione sulla proposta di Tancredi. Tra Odile ed Ettore scoppia un confronto acceso, seguito da una riappacificazione, ma Umberto comincia a nutrire dubbi.
Venerdì 13 febbraio 2026 — Puntata 106
Botteri interviene a modo suo per proteggere Delia dalle richieste indesiderate di Nazzareno Amidei. Fulvio e Caterina riscoprono la forza del loro legame organizzando un San Valentino sui generis. Marcello intravede nella scelta di Rosa una possibilità per far rinascere il loro amore. Matteo espone a Umberto i suoi dubbi più profondi su Ettore. Irene teme che la sua relazione sia finita, ignara di una sorpresa che Cesare ha in serbo per lei.
Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: il compito più difficile per Rosa
Le trame del Paradiso di lunedì 9 febbraio 2026: dietro un nuovo incarico c'è l'ombr...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Tancredi tra Rosa e Marcello
Le trame del Paradiso dal 2 al 6 febbraio 2026: amore al capolinea tra i due per col...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: Irene viene messa in guardia, così non va
Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 23 gennaio 2026: Zia Sandra bacchetta...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Mimmo diventa una star ed Enrico verso l'addio clamoroso
Tra ritorni inattesi, gelosie mai confessate e un articolo di giornale che cambia tu...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: le parole di Irene sconvolgono Johnny
Le trame di IPDS di giovedì 22 gennaio 2026: il cugino di Delia turbato da una conve...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: faccia a faccia tra Marcello e Tancredi
Le trame del Paradiso di giovedì 5 febbraio 2026: le attenzioni di Sant'Erasmo verso...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: tra Rosa e Marcello sembra finita, Odile si fidanza
Le trame del Paradiso delle Signore della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026: tensi...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita
Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...