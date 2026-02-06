Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: una Venere molestata sul set, chi è stato Le trame del Paradiso della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026: Delia riceve le attenzioni indesiderate di Nazzareno Amidei, Marcello spera di recuperare con Rosa

Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 febbraio 2026)

Al Paradiso si è aperto un fronte cruciale sul film: Umberto ha coinvolto Matteo come delegato di produzione, scelta che ha entusiasmato Odile e irritato Ettore, geloso dell’esposizione che il grande magazzino sta ottenendo con il musicarello. La regia ha poi puntato sulla Galleria del Paradiso come set, accentuando lo scontro, mentre in magazzino Fulvio ha dato una mano sostituendo temporaneamente Matteo e ritrovando fiducia.

Sul fronte sentimentale, Agata ha ricevuto un’offerta di lavoro a Firenze: dopo timori e tentennamenti, Mimmo l’ha incoraggiata a seguire il suo futuro e la coppia ha iniziato a pianificare un sopralluogo, mentre in Caffetteria Concetta e Ciro cercano soluzioni per non lasciare sguarnito il bancone. In parallelo, Tancredi ha confessato i propri sentimenti a Rosa, innescando una crisi profonda con Marcello che li ha portati a prendersi una pausa. Nella famiglia Marchesi, Greta ha reagito con durezza a una confidenza su Londra, salvo poi scusarsi con Odile, senza però dissipare tutti i dubbi.

Il filone medico ha visto Enrico impegnato su un caso delicato, tra complicazioni post-operatorie e interrogativi sul ruolo del dottor Di Meo. Sullo sfondo, i rapporti tra Irene e Cesare hanno vissuto alti e bassi: l’idea di un passo importante è stata frenata da imprevisti e intromissioni, lasciando la relazione in bilico.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 febbraio

Lunedì 9 febbraio 2026 — Puntata 102

Agata rientra da Firenze e, insieme a Mimmo, sogna il trasferimento in una città piena di meraviglie. Al Paradiso iniziano i preparativi per le riprese: Delia, emozionata e un po’ in ansia, dovrà occuparsi delle acconciature sul set di Nazzareno Amidei, star esigente. Johnny sostituisce Fulvio in magazzino. A Rosa viene chiesto di tenere un diario per Paradiso Donna con le Cronache dal Set del musicarello: capisce che è un’idea di Marcello e, tra i due, al lavoro, si provano a superare le ostilità personali.

Martedì 10 febbraio 2026 — Puntata 103

Concetta e Ciro riflettono sul futuro della famiglia e della Caffetteria in vista del possibile trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze. Fulvio ringrazia Roberto per la seconda possibilità come contabile, mentre le Veneri pensano a San Valentino. Marina si lascia sfuggire con Botteri che Amidei ha fatto avances a Delia. Di ritorno da Londra, Ettore scopre l’iniziativa Cronache dal Set e teme che la GMM venga messa in ombra dal Paradiso.

Mercoledì 11 febbraio 2026 — Puntata 104

Rosa riceve una proposta allettante da Tancredi, ma è combattuta per via dell’impegno con le Cronache dal Set. Botteri mostra gelosia dopo le attenzioni di Amidei a Delia. Irene, reduce da un litigio con Rebecca sul regalo per Cesare, si sfoga con Johnny. Anita sta male: alcuni sintomi non rassicurano il dottor Proietti. Matteo scopre un cambio al piano di riprese a favore della GMM e contro il Paradiso: capisce che c’è lo zampino di Ettore e lo affronta davanti a Odile.

Giovedì 12 febbraio 2026 — Puntata 105

Johnny aiuta Irene a superare l’attrito con Rebecca e, parlando con Cesare, scopre un’importante novità. Ciro è alle prese con la scelta di un nuovo cuoco per sostituire Mimmo. Enrico inizia a sospettare che i malesseri di Anita e di altri bambini non siano una semplice influenza. Rosa prende una decisione sulla proposta di Tancredi. Tra Odile ed Ettore scoppia un confronto acceso, seguito da una riappacificazione, ma Umberto comincia a nutrire dubbi.

Venerdì 13 febbraio 2026 — Puntata 106

Botteri interviene a modo suo per proteggere Delia dalle richieste indesiderate di Nazzareno Amidei. Fulvio e Caterina riscoprono la forza del loro legame organizzando un San Valentino sui generis. Marcello intravede nella scelta di Rosa una possibilità per far rinascere il loro amore. Matteo espone a Umberto i suoi dubbi più profondi su Ettore. Irene teme che la sua relazione sia finita, ignara di una sorpresa che Cesare ha in serbo per lei.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

