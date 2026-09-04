Il Paradiso delle Signore, arrivano due personaggi scomodi (e i Guarnieri devono gestire un terribile segreto) Le trame del Paradiso per la settimana dal 7 all’11 settembre 2026: debuttano nella soap la tosta Carla con il bel figlio Iacopo. Umberto e Adelaide già in crisi

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Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la serie continua a intrecciare sentimenti, ambizioni e segreti familiari.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 7 al 11 settembre

Lunedì 7 settembre 2026

Per il Paradiso e la Galleria Milano Moda l’estate è stata insieme spensierata e segnata dal dolore per la morte di Rosa. Marcello torna a Milano con una ferita che sembra incolmabile, mentre Roberto e Matteo organizzano una serata per ricordarla e celebrare un nuovo inizio. Elisa Croce, nuova capocommessa, impone da subito uno stile austero e severo. In attesa di rinforzi per colmare le lacune di organico, cresce la curiosità per un misterioso spazio in galleria destinato a un’altra attività del grande magazzino. Odile prova a convincere lo stilista Iacopo Corsi a entrare in GMM e riceve una visita inaspettata.

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Martedì 8 settembre 2026

Marcello reagisce male alla proposta di dedicare a Rosa un articolo commemorativo su Paradiso Donna. Rientrati dal lungo viaggio, Irene e Johnny vogliono ritrovare il loro posto al Paradiso. Intanto, Lia e Simona si aggiudicano la settimana di prova come Veneri. Al Circolo, l’arrivo di Carla Corsi con il figlio Iacopo suscita la diffidenza di Adelaide ma anche l’interesse di Umberto. Odile confida a Matteo che una persona del passato le ha rivelato un segreto sconvolgente sulla sua famiglia.

Mercoledì 9 settembre 2026

Iacopo, dopo aver rifiutato l’offerta della GMM, trova la sua arena al Paradiso e sfida apertamente Landi. Lia e Simona vengono messe alla prova per ottenere il posto di Venere. Irene fa conoscenza con Elisa e tra le due nasce da subito un rapporto complicato. Dopo l’incontro con Greta, Odile affronta Umberto e Adelaide: se il loro segreto venisse alla luce, per loro sarebbe la fine.

Giovedì 10 settembre 2026

Umberto elabora un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile, mentre Adelaide cerca di capire quanto la figlia sappia davvero. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane imparentato con Elisa colpisce le Veneri. Carla accetta di aiutare la GMM, trattando con Umberto per diventarne socia. Intanto, Odile prende una decisione importante.

Venerdì 11 settembre 2026

Umberto annuncia l’ingresso dei Corsi in GMM: Odile non è entusiasta, Iacopo è contrario ma infine accetta. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, minacciata da un incidente che rischia di far saltare tutto. Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad allontanarsi per una strana emergenza. Gianlorenzo approfitta dell’evento per un passo importante. Le Veneri in prova scopriranno chi è stata assunta. A Villa Guarnieri emerge una dolorosa verità a lungo nascosta.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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