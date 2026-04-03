Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: la contessa Adelaide torna e stravolge tutti Le trame della settimana 6-10 aprile 2026: tra la proposta (attesa) per Delia e Botteri, i sentimenti irrisolti tra Johnny e Irene, le bugie di Agata e il ritorno di Adelaide, Milano trema tra amori e intrighi.

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Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 marzo al 3 aprile 2026)

Nel cuore dell’Atelier, la relazione tra Delia e Botteri ha fatto un salto in avanti: lui ha lavorato a un abito speciale pensando alla proposta di matrimonio, mentre lei, corteggiata professionalmente da Marina Valli con un’offerta per gli Stati Uniti, si è trovata a bilanciare sogni e sentimenti. Le incomprensioni non sono mancate: un abito non in vendita ha innescato una lite furibonda tra i due, segnando il venerdì di tensioni.

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Sul fronte dei giovani, Johnny ha affrontato il dolore per la morte dell’amico Brian e le emozioni per Irene: la musica e la recita di Pasquetta organizzata da Don Saverio ed Enrico sono diventate lo sfogo a un sentimento nato da un bacio e subito messo alla prova dall’arrivo di Cesare. L’Atelier, intanto, ha cavalcato il nuovo corso creativo, mentre in Caffetteria sono comparsi i cesti con le uova di cioccolata decorate con il simbolo della Pace, a sostegno dell’iniziativa pasquale di Roberto.

Tra affari e potere, l’offensiva contro Umberto — accusato di speculazione nel caso Meneghini — ha perso consistenza: la perizia ha smentito il documento incriminato e un articolo di giornale lo ha scagionato, pur lasciando strappi con Odile. I fratelli Marchesi, che spingono per le nozze tra Odile ed Ettore, hanno visto vacillare il loro piano sotto i sospetti di Matteo. Sul versante personale, Matteo e Marina si sono detti addio, con la diva che, prima di partire, ha teso la mano a Delia.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 aprile 2026

Lunedì 6 aprile 2026

La puntata non va in onda

Martedì 7 aprile 2026 — Puntata 142

Dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito preparato da Botteri, Delia vorrebbe accettare subito, ma le amiche la invitano ad aspettare il gesto formale di lui. Johnny riesce finalmente a parlare con Irene e le confessa che quel bacio per lui ha contato davvero. Agata riceve una telefonata inattesa. Odile non se la sente di fissare la data di nozze con Ettore in assenza di Adelaide, mentre lui spinge per accelerare. Intanto Matteo sorprende una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e racconta tutto a Umberto.

Mercoledì 8 aprile 2026 — Puntata 143

La sinossi ufficiale non è stata diffusa.

Giovedì 9 aprile 2026 — Puntata 144

Agata continua a mentire sul presunto ritorno al corso di restauro a Firenze, ma si apre con Roberto e fa una rivelazione importante. La sorpresa annunciata da Botteri alle Veneri non è destinata a Delia e Concetta, con la complicità di Irene, escogita una soluzione per evitare alla ragazza una cocente delusione. Adelaide, intanto, lascia il convento a Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri.

Venerdì 10 aprile 2026 — Puntata 145

Agata si dimette dall’incarico a Firenze ma racconta l’ennesima bugia ai suoi. Tancredi annuncia a Rosa la presentazione del suo libro in Francia; Marcello la incoraggia a partire, regalandole una guida di Parigi. Durante le prove generali della recita, tra Johnny e Irene accade qualcosa di inatteso. A cena dai Marchesi, Adelaide — su suggerimento di Matteo — chiede a Ettore e Greta della loro madre e coglie un’inquietudine che accende i sospetti.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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