Il Paradiso delle Signore, Adelaide cade nella trappola di Carla (e Ciro si schianta) Le trame del Paradiso delle Signore per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2026: il duello tra le due donne diventa rovente ma è allarme per l'incidente del ragazzo

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Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 settembre al 2 ottobre 2026)

Delia e Gianlorenzo Botteri hanno affrontato nuovi intoppi burocratici verso le nozze, superati grazie a un’idea di Irene e al sostegno del grande magazzino: il sogno d’amore è stato infine coronato con una celebrazione emozionante. Intanto, il peso del contratto sbagliato con la compagnia di crociere ha schiacciato Marcello che prima ha tentato di cavarsela da solo chiedendo un aiuto operativo a Valeria, poi ha temuto che il Paradiso potesse pagare per i suoi errori, trovando però un po’ di leggerezza proprio accanto alla donna.

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La presenza di Cesare in veste di avvocato ha agitato gli animi, soprattutto quelli di Elisa e Valter. In Galleria, Lia ha spronato Simona a non abbandonare la danza dopo aver rinvenuto una sua foto in tutù: un piccolo incidente durante un allenamento l’ha scoraggiata ma Valter è intervenuto per aiutarla e si è assunto la responsabilità di un danno, convincendola a non smettere. Sul fronte Guarnieri, Riccardo ha fatto i conti con un progetto imprenditoriale in salita: escluso il finanziamento di Umberto, ha iniziato a cercare nuovi soci. La famiglia si è stretta attorno a lui, mentre Carla è stata presentata come potenziale investitrice; un suo gesto spiazzante, però, ha agitato la corsa alla presidenza del Circolo, alimentando i dubbi di Adelaide sull’alleanza con la Corsi. In parallelo, Diana è approdata al Circolo: dopo lo scontro con la madre, ha deciso di mettersi in cerca di un lavoro. Sul piano privato, la crisi di Riccardo con Nicoletta è emersa tra telefonate e confessioni a Marta e ad Adelaide, lasciando intendere che il peggio potrebbe ancora venire.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre

Lunedì 5 ottobre 2026

Ciro sogna una sorpresa per l’anniversario di nozze ma l’agenda piena di Concetta spegne l’entusiasmo. La permanenza di Cesare al Paradiso crea tensione a Elisa e Valter. In GMM, Odile e Iacopo ritrovano la collaborazione in vista della collezione natalizia, nonostante il momento difficile dell’azienda. Al Circolo, la corsa alla presidenza si accende e Carla prepara un intervento destinato a sorprendere Adelaide.

Martedì 6 ottobre 2026

Lia coglie un indizio sul padre e si muove di nascosto, ma Irene inizia a sospettare. A pochi giorni dalle dimissioni, Marcello vorrebbe staccare, salvo ritrovarsi sommerso dalle pratiche urgenti della Caffetteria trascurate da Ciro. Marta è in ansia per Riccardo, che continua a negare i problemi con Nicoletta. La mossa di Carla finisce per rivelarsi, paradossalmente, un assist per Adelaide nella corsa al Circolo.

Mercoledì 7 ottobre 2026

Lia mente su un misterioso incontro a Brugherio, alimentando i dubbi di Irene. Ciro tenta di recuperare il romanticismo con la moglie, ma gli imprevisti si moltiplicano. Per ritagliarsi un po’ di respiro, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla, furente con Adelaide, trova in Diana una stratega: il suo piano potrebbe ribaltare l’esito delle elezioni al Circolo.

Giovedì 8 ottobre 2026

Un dettaglio fa capire a Matteo che Lia sta cercando suo padre: lui le promette aiuto. Mentre Concetta è presa dalle rifiniture dei modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello e ha un incidente: si fa male a un braccio. Valter vuole tagliare col passato rivelando il segreto che lo lega a Elisa, ma lei lo frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla: da accusatrice diventa bersaglio.

Venerdì 9 ottobre 2026

Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia forte del sostegno di Umberto. Un fraintendimento di Elisa rischia di mettere in pericolo il posto di Valter. L’infortunio di Ciro spinge Marcello a valutare un ritorno operativo in Caffetteria. Riccardo, in un momento di debolezza, rivela a Diana un dettaglio cruciale e poi confida a Marta la verità sulla sua situazione matrimoniale, trattenendo ancora una parte del segreto.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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