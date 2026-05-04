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Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 al 8 maggio 2026: Cesare scompare dopo l'addio di Irene

Le trame del Paradiso per la settimana dal 4 all’8 maggio 2026: il naufragio delle nozze sconvolge l'uomo, che sparisce. Odile, liberata, è incontrollabile

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Redazione

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Nuova settimana con le storie del Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 aprile al 1 maggio 2026)

Al Paradiso la settimana è stata scandita dai preparativi delle nozze di Irene e Cesare, con le Veneri impegnate in una sorpresa speciale e Johnny coinvolto suo malgrado. Proprio l’addio imminente di Johnny e il suo spirito libero hanno riacceso i dubbi di Irene, esplosi durante la festa d’addio. Sul fronte professionale, Caterina ha finalmente ottenuto giustizia all’ALMAT, mentre in redazione prendeva quota l’idea di una copertina di Paradiso Donna. Delia, divisa tra il richiamo di Hollywood e l’amore per Botteri, ha trovato nel piccolo Teo una bussola per il cuore. Nel grande intrigo dei Guarnieri e dei Marchesi, Matteo ha pagato a caro prezzo il tentativo di proteggere Odile, ma da quella crisi è maturata una rivelazione cruciale: Umberto ha svelato che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. La controffensiva di Greta è stata immediata: dopo essersi impadronita del testamento di Umberto, ha teso un tranello a Odile, chiamando Adelaide a Villa Guarnieri per un incontro decisivo, mentre Ettore partiva per Londra. In parallelo, Rosa ha incontrato la critica francese Colette Bernard, ricevendo un invito a coltivare il suo talento, e ha ritrovato la complicità con Marcello grazie a un gesto romantico.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 4 al 8 maggio

Lunedì 4 maggio 2026 — Puntata 160

Greta resta coinvolta in un grave incidente durante l’incontro con Adelaide, che teme per Odile, ormai scomparsa da giorni. Matteo crede di aver trovato un indizio utile a localizzare il luogo in cui la ragazza è tenuta nascosta. È il giorno delle nozze per Irene, ma al momento decisivo lei abbandona Cesare. Intanto, Johnny e Mimmo si salutano prima di partire per nuove avventure: al giovane magazziniere, però, è in serbo una sorpresa.

Martedì 5 maggio 2026 — Puntata 161

Irene e Johnny sono pronti a partire per un lungo viaggio, mentre al Paradiso le Veneri devono gestire l’assenza della loro capocommessa. Cesare affronta con dignità il dolore dell’abbandono. Matteo riesce a liberare Odile, accolta con affetto da familiari e amici. La ragazza, tuttavia, è tormentata dai ricordi e desidera cancellare ogni traccia lasciata dai Marchesi.

Mercoledì 6 maggio 2026 — Puntata 162

Al Paradiso Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attrarre più clienti e spingere le vendite; Rosa diventa Venere pro tempore per sostenere le amiche. Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta, scelta che può avere ripercussioni economiche pesanti. Cesare, deciso a cancellare il ricordo di Irene, si lascia trascinare in un gioco pericoloso. Prima di lasciare Milano, Tancredi consegna a Rosa una busta con la proposta di un importante editore: partire per il Vietnam come reporter di guerra.

Giovedì 7 maggio 2026 — Puntata 163

Umberto, preoccupato per le decisioni impulsive di Odile in ambito lavorativo, coinvolge Matteo per farla ragionare, ma lei rivendica la propria autonomia e rifiuta aiuti. Mirella teme che Michelino abbia incontrato un malintenzionato. Cesare è scomparso e Rebecca teme per la sua incolumità. L’assenza di Irene pesa al Paradiso e Landi chiede a Concetta uno sforzo extra anche in vista della possibile partenza di Rosa per il Vietnam, che si prepara a separarsi da Marcello: i due si salutano con una promessa d’amore.

Venerdì 8 maggio 2026 — Puntata 164

Irene scopre della scomparsa di Cesare proprio prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita del passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova entusiasmo e mette a fuoco una nuova idea per la GMM. Rebecca è sempre più in ansia per l’assenza di notizie su Cesare. Intanto Marcello perde un oggetto simbolo del legame con Rosa, che gli appare come un oscuro presagio.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 27 aprile al 1 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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