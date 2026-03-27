Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Irene-Johnny, passione irresistibile Le trame del Paradiso per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026: la promessa sposa bacia il magazziniere. Umberto cerca di scagionarsi dalle accuse

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Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 marzo 2026)

In Atelier la passione tra Delia e Botteri si è trasformata in un sentimento pronto a fare sul serio, fino a spingere lo stilista a immaginare una proposta di matrimonio dopo il successo del nuovo corso creativo inaugurato dall’abito nude-look e dal servizio fotografico. Sul fronte sentimentale, Irene ha fatto i conti con l’assenza di Johnny — trasferitosi nel suo furgone per prendere le distanze — ma le parole della canzone scritta per le sue nozze l’hanno turbata. Il ragazzo, intanto, si è diviso tra il dolore per l’amico Brian disperso in Vietnam e i sentimenti per Irene, fino all’epilogo più teso: durante una manifestazione contro la guerra è rimasto ferito, soccorso proprio da Irene, oltre che da Barbara e Delia. Quando Johnny ha provato a chiarire con Irene, l’arrivo di Cesare ha interrotto tutto, lasciando irrisolto il triangolo.

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Al Paradiso, approvata la nuova linea, è partita la collezione che ha dato slancio all’Atelier. In Caffetteria, Ciro ha deciso di assumere Ivana, una scelta che ha ridisegnato i rapporti professionali e ha permesso a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze. Sul versante degli intrighi, l’inchiesta di Rosa ha portato alla luce documenti sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini, scatenando una tempesta: Ettore ha cavalcato l’onda per tenere Odile lontana da Umberto, mentre un manifesto affisso alla GMM ha accusato il commendatore di "speculare sulla salute dei bambini". In questo clima, Marta ha provato invano ad avvicinare la cugina, ostacolata da Ettore. Sul fronte Matteo–Marina, il falso allarme di gravidanza ha lasciato strascichi, incrinando il loro rapporto e aprendo a scelte difficili per entrambi.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile

Lunedì 30 marzo 2026 — Puntata 136

Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio. Prima di partire, la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri lavora a un abito speciale pensando alla proposta di matrimonio. Don Saverio coinvolge Enrico nell’organizzazione della tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Da Firenze, ritorna a sorpresa Agata. Spinta da Ettore, Odile decide di chiudere ogni rapporto con Umberto. Irene consola Johnny per la morte dell’amico Brian in Vietnam e tra i due scatta un bacio appassionato.

Martedì 31 marzo 2026 — Puntata 137

Matteo scopre che Odile è in procinto di sposare Ettore: mentre i fratelli Marchesi credono di aver centrato l’obiettivo, Umberto accelera sulla perizia del documento che lo accusa, deciso a dimostrare la propria innocenza. Agata sostiene di aver lasciato Firenze per lo stop ai restauri, ma il suo racconto non convince tutti. Botteri esita: chiedere la mano a Delia prima che lei parta per gli Stati Uniti come parrucchiera personale di Marina Valli? Dopo il bacio, Johnny tenta di parlare con Irene, ma arriva Cesare e il confronto sfuma.

Mercoledì 1 aprile 2026 — Puntata 138

Con la Pasqua alle porte, Roberto vuole coinvolgere la famiglia del Paradiso in un’iniziativa che unisca la festività religiosa a una riflessione sulla Pace. Per la recita di Pasquetta, Enrico propone a Don Saverio il racconto "Il lupo e le tre ragazze" e sprona Johnny a partecipare con la sua musica. Intanto Umberto dimostra che il documento contro di lui è falso e Matteo comincia a sospettare dei Marchesi.

Giovedì 2 aprile 2026 — Puntata 139

I preparativi della recita aiutano Johnny a distrarsi da Irene, che resta concentrata sul matrimonio. Grazie a Valeria, Marcello e Rosa ritrovano sintonia. Un articolo di giornale scagiona Umberto dalle accuse sul caso Meneghini: la notizia spinge Odile a pensare a un riavvicinamento allo zio, mentre i Marchesi, temendo che il loro piano vacilli, corrono ai ripari.

Venerdì 3 aprile 2026 — Puntata 140

In Caffetteria sono pronti i cesti di uova di cioccolata decorati con il simbolo della Pace, da esporre ai banchi del Paradiso. Johnny scopre che anche Irene avrà un ruolo nella recita di Pasquetta. Un malinteso su un abito non in vendita provoca una lite furibonda tra Delia e Botteri. Umberto capisce di essersi sbagliato su Ettore a proposito della contraffazione del documento, ma il chiarimento non basta a sanare le incomprensioni con Odile.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 23 marzo al 27 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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