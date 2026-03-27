Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Irene-Johnny, passione irresistibile
Le trame del Paradiso per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026: la promessa sposa bacia il magazziniere. Umberto cerca di scagionarsi dalle accuse
Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 marzo 2026)
In Atelier la passione tra Delia e Botteri si è trasformata in un sentimento pronto a fare sul serio, fino a spingere lo stilista a immaginare una proposta di matrimonio dopo il successo del nuovo corso creativo inaugurato dall’abito nude-look e dal servizio fotografico. Sul fronte sentimentale, Irene ha fatto i conti con l’assenza di Johnny — trasferitosi nel suo furgone per prendere le distanze — ma le parole della canzone scritta per le sue nozze l’hanno turbata. Il ragazzo, intanto, si è diviso tra il dolore per l’amico Brian disperso in Vietnam e i sentimenti per Irene, fino all’epilogo più teso: durante una manifestazione contro la guerra è rimasto ferito, soccorso proprio da Irene, oltre che da Barbara e Delia. Quando Johnny ha provato a chiarire con Irene, l’arrivo di Cesare ha interrotto tutto, lasciando irrisolto il triangolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al Paradiso, approvata la nuova linea, è partita la collezione che ha dato slancio all’Atelier. In Caffetteria, Ciro ha deciso di assumere Ivana, una scelta che ha ridisegnato i rapporti professionali e ha permesso a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze. Sul versante degli intrighi, l’inchiesta di Rosa ha portato alla luce documenti sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini, scatenando una tempesta: Ettore ha cavalcato l’onda per tenere Odile lontana da Umberto, mentre un manifesto affisso alla GMM ha accusato il commendatore di "speculare sulla salute dei bambini". In questo clima, Marta ha provato invano ad avvicinare la cugina, ostacolata da Ettore. Sul fronte Matteo–Marina, il falso allarme di gravidanza ha lasciato strascichi, incrinando il loro rapporto e aprendo a scelte difficili per entrambi.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile
Lunedì 30 marzo 2026 — Puntata 136
Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio. Prima di partire, la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri lavora a un abito speciale pensando alla proposta di matrimonio. Don Saverio coinvolge Enrico nell’organizzazione della tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Da Firenze, ritorna a sorpresa Agata. Spinta da Ettore, Odile decide di chiudere ogni rapporto con Umberto. Irene consola Johnny per la morte dell’amico Brian in Vietnam e tra i due scatta un bacio appassionato.
Martedì 31 marzo 2026 — Puntata 137
Matteo scopre che Odile è in procinto di sposare Ettore: mentre i fratelli Marchesi credono di aver centrato l’obiettivo, Umberto accelera sulla perizia del documento che lo accusa, deciso a dimostrare la propria innocenza. Agata sostiene di aver lasciato Firenze per lo stop ai restauri, ma il suo racconto non convince tutti. Botteri esita: chiedere la mano a Delia prima che lei parta per gli Stati Uniti come parrucchiera personale di Marina Valli? Dopo il bacio, Johnny tenta di parlare con Irene, ma arriva Cesare e il confronto sfuma.
Mercoledì 1 aprile 2026 — Puntata 138
Con la Pasqua alle porte, Roberto vuole coinvolgere la famiglia del Paradiso in un’iniziativa che unisca la festività religiosa a una riflessione sulla Pace. Per la recita di Pasquetta, Enrico propone a Don Saverio il racconto "Il lupo e le tre ragazze" e sprona Johnny a partecipare con la sua musica. Intanto Umberto dimostra che il documento contro di lui è falso e Matteo comincia a sospettare dei Marchesi.
Giovedì 2 aprile 2026 — Puntata 139
I preparativi della recita aiutano Johnny a distrarsi da Irene, che resta concentrata sul matrimonio. Grazie a Valeria, Marcello e Rosa ritrovano sintonia. Un articolo di giornale scagiona Umberto dalle accuse sul caso Meneghini: la notizia spinge Odile a pensare a un riavvicinamento allo zio, mentre i Marchesi, temendo che il loro piano vacilli, corrono ai ripari.
Venerdì 3 aprile 2026 — Puntata 140
In Caffetteria sono pronti i cesti di uova di cioccolata decorati con il simbolo della Pace, da esporre ai banchi del Paradiso. Johnny scopre che anche Irene avrà un ruolo nella recita di Pasquetta. Un malinteso su un abito non in vendita provoca una lite furibonda tra Delia e Botteri. Umberto capisce di essersi sbagliato su Ettore a proposito della contraffazione del documento, ma il chiarimento non basta a sanare le incomprensioni con Odile.
Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 23 marzo al 27 marzo 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Odile ha preso la sua decisione
Le trame del Paradiso di lunedì 30 marzo 2026: la ragazza non vuole più avere nulla ...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: finalmente torna Adelaide
Le trame del Paradiso per la settimana dal 23 al 27 marzo 2026: una lettera riporta ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: Johnny viene ferito (e chi lo salva)
Le trame del Paradiso di venerdì 27 marzo 2026: il magazziniere è colpito durante un...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: Irene e il turbamento per Johnny
Le trame del Paradiso di mercoledì 25 marzo 2026: la canzone per il suo matrimonio a...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: un figlio in arrivo per un protagonista
Le trame del Paradiso della settimana dal 16 al 20 marzo 2026: Matteo scopre che Mar...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026: Matteo confessa i suoi sentimenti a Odile
Le trame del Paradiso di martedì 17 marzo 2026: la ragazza costringe Portelli a dirl...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: la benemerenza del Comune di Milano
Le trame del Paradiso dal 9 al 13 marzo 2026: premiati gli sforzi di Enrico e Umbert...