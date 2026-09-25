Il Paradiso delle Signore, esplode la rivalità tra Adelaide e Carla: è sfida tra le due Le trame del Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2026: mentre Delia e Botteri convolano a nozze, tra le due donne la rivalità diventa rovente

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Nuova settimana con le storie del Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 settembre 2026)

La settimana si è aperta con i preparativi delle nozze di Delia e Botteri, ancora frenati da un tema di omonimia: Irene ha trovato un possibile escamotage, ma la strada è rimasta in salita. Nel frattempo Marcello è rientrato da Genova con una doccia fredda: la perdita degli spazi vendita sulle navi da crociera. La visita di Valeria lo ha spronato a rialzarsi, mentre al Paradiso l’addio di Costanza ha scosso l’ambiente e Valter ha provato ad avvicinarla. In redazione e in Galleria, Elisa ha tenuto alta la guardia, temendo che il legame tra Valter e Costanza potesse riportare a galla un segreto condiviso.

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Alla GMM le scelte creative di Iacopo Corsi hanno esasperato Odile, che lo ha costretto a fare marcia indietro. Carla ha proposto a Umberto un’idea per rilanciare l’azienda durante la sfilata, ma in passerella Iacopo non ha rispettato gli accordi, costringendo Umberto a chiedere l’intervento di Adelaide. Sul fronte familiare, Riccardo ha tentato di ricucire i rapporti tra Marta e Adelaide organizzando una cena al Circolo, mentre Odile ha ritrovato un po’ di pace al fianco di Matteo. Le Veneri hanno scoperto il passato da ballerina di Simona proprio nel giorno in cui, al Paradiso, l’arrivo di Carla Fracci ha regalato un momento indimenticabile. Una cliente d’eccezione ha riacceso la speranza di Delia di superare l’intoppo burocratico. Elisa ha evitato un incontro con Cesare, riaprendo ferite del passato; Odile, provata, ha trovato un inaspettato sostegno paterno in Umberto, mentre Adelaide ha iniziato a sospettare che Riccardo le stesse nascondendo qualcosa.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre

Lunedì 28 settembre 2026

Concetta sogna un rinfresco in Caffetteria per festeggiare Delia e Gianlorenzo prima delle nozze, ma Mimmo riceve da Rebecca una proposta allettante per un evento al Circolo. Lia trova una foto di Simona in tutù e la sprona a non rinunciare alla danza: la ragazza, però, reagisce male. Riccardo si confida con Adelaide sulla crisi con Nicoletta, mentre Odile gli suggerisce come reinventarsi sul lavoro. Diana annuncia la volontà di tornare a Londra, ma la madre la ferma con una verità devastante.

Martedì 29 settembre 2026

Cesare viene chiamato al Paradiso in veste di avvocato per provare a risolvere il pasticcio creato da Marcello con il contratto della compagnia di crociere: la presenza di Cesare agita Elisa e Valter. L’ingresso di Diana al Circolo incuriosisce tutti e sorprende Rebecca; preparando l’evento di venerdì, Mimmo scopre che le due sono cugine. Riccardo e Umberto si aprono sulle rispettive difficoltà e si promettono sostegno reciproco.

Mercoledì 30 settembre 2026

Appreso che Umberto non può finanziare il progetto del fast-food, Riccardo si prepara a cercare nuovi soci. Una telefonata da Parigi mette in allarme Marta, che nota il turbamento del fratello. Delia e Gianlorenzo devono affrontare un altro imprevisto legato al matrimonio. Marcello vuole cavarsela da solo con la questione delle navi da crociera e chiede aiuto a Valeria. Rimasta sola in Galleria, Simona torna a danzare ma cade: ad aiutarla è Valter. Diana scopre che Carla le ha tagliato i fondi e tenta invano di farsi perdonare. Marta mette alle strette Riccardo, che le rivela il contenuto della telefonata di Nicoletta.

Giovedì 1 ottobre 2026

Irene propone un’idea per sbloccare il problema sulla data delle nozze di Delia e Gianlorenzo. Dopo il taglio dei fondi, Diana si scontra con la madre e decide di cercare un lavoro. Temendo che il Paradiso debba pagare una grossa somma per causa sua, Marcello crolla ma ritrova un po’ di leggerezza con Valeria. Umberto presenta Carla a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food: la famiglia Guarnieri si stringe attorno a lui.

Venerdì 2 ottobre 2026

Riccardo ringrazia il padre per il sostegno ma teme che Carla rifiuti l’offerta, mentre Adelaide dubita dell’alleanza con la Corsi. Valter si assume la responsabilità del danno causato da Simona a un manichino e la incoraggia a non smettere di ballare: lei recupera la lettera della scuola di danza che aveva stracciato. Una mossa spiazzante di Carla agita Adelaide e influenza la corsa alla presidenza del Circolo. Delia e Gianlorenzo coronano finalmente il loro sogno d’amore al Paradiso delle Signore.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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