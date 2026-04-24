Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: Odile lascia Ettore
Le trame del paradiso dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la storia tra i due viene improvvisamente troncata, ma Greta ha in mano un'ultima carta (c'entra Adelaide)
Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 aprile 2026)
Al Paradiso, i preparativi per le nozze di Irene e Cesare hanno messo a nudo emozioni e incertezze: i racconti di Johnny sulla sua vita libera hanno turbato Irene proprio a ridosso del grande passo, mentre l’addio imminente del ragazzo ha reso tutto ancora più complesso. Sul fronte professionale, Caterina sembrava lanciata verso la vittoria dell’ALMAT e una possibile copertina di Paradiso Donna, ma le sue certezze si sono incrinate quando un suo bozzetto scartato è stato presentato da un’altra allieva, gettando ombre sul concorso.
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Tra i grandi intrighi familiari, Matteo è finito in carcere dopo un piano andato storto per proteggere Odile dai Marchesi. Da quella posizione scomoda ha fornito a Marcello e Adelaide un tassello decisivo, che ha portato Umberto a una rivelazione shock: Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. Mentre Matteo veniva poi rilasciato e cercava un contatto con Odile, Umberto ha affrontato i Marchesi imponendo condizioni dure. La contromossa di Greta non si è fatta attendere: ha minacciato Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile, alzando ulteriormente la posta.
Nel frattempo, Agata ha combattuto tra sogni e paure: dopo dubbi e riavvicinamenti con Mimmo, è arrivata la spinta decisiva verso una nuova vita e un futuro nella scuola di restauro di Firenze. In redazione si è lavorato all’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice dell’ALMAT. Delia e Botteri hanno rimandato l’annuncio del loro matrimonio per la visita del piccolo Teo, mentre Rosa ha ripreso in mano i capitoli mancanti del suo romanzo, ritrovando un’intesa speciale con Marcello e prendendo una decisione capace di influenzare il giudizio della critica.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 27 aprile al 1 maggio
Lunedì 27 aprile 2026 — Puntata 156
Caterina ottiene finalmente giustizia sull’ALMAT, sostenuta da Fulvio e Valeria. Delia è divisa tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma il piccolo Teo potrebbe aiutarla a capire ciò che desidera davvero. Le Veneri preparano un regalo di nozze per Irene e Johnny suggerisce un’idea originale. Intanto Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche sotto il ricatto di Greta. Marta decide di raccontare tutta la verità a Odile, che affronta Ettore senza lasciargli spazio per spiegarsi.
Martedì 28 aprile 2026 — Puntata 158
Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono l’aiuto di Johnny, riluttante a farsi coinvolgere. Rosa incontra la critica francese Colette Bernard, cui aveva inviato i capitoli inediti del romanzo, e riceve l’invito a coltivare il suo talento. Dopo la rottura, Ettore spera ancora di recuperare con Odile, mentre Greta si impossessa del testamento di Umberto. Adelaide decide di affrontare i fratelli Marchesi, pronta a rivelare una verità sconvolgente.
Mercoledì 29 aprile 2026 — Puntata 158
Rosa vive un momento felice dopo l’incontro con Colette Bernard. Tancredi capisce che con la Camilli non potrà nascere un vero amore. Alla festa d’addio di Johnny, Irene cede all’emozione rivelando un dolore più profondo del previsto. Ettore saluta definitivamente Odile, mentre Greta scopre che il testamento di Umberto è sparito.
Giovedì 30 aprile 2026 — Puntata 159
Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne rimane colpita. Delia sembra scegliere l’amore. Marcello sorprende Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia. Ettore parte per Londra lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide credono di essersi liberati dei Marchesi, ma Greta tende una trappola a Odile e chiama a Villa Guarnieri per chiedere un incontro ad Adelaide.
Venerdì 1 maggio 2026
Per la Festa dei Lavoratori non è prevista la messa in onda della soap.
Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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