Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: tra Rosa e Marcello sembra finita, Odile si fidanza
Le trame del Paradiso delle Signore della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026: tensioni fatali tra Rosa e Marcello, grandi novità in Caffetteria e un annuncio
Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 gennaio 2026)
Mentre Marina si cala con successo nel ruolo di Venere, Irene scopre che l’amicizia tra Johnny e Barbara le dà fastidio: lui la rassicura ma intanto la commessa deve fronteggiare la curiosità e le raccomandazioni di Zia Sandra, tornata da Milano, sul suo rapporto con Cesare.
Fulvio sembra deciso a lasciare il Paradiso ma mente su Mario a Caterina, che progetta la fuga. Un malore del padre, però, blocca la donna e convince lui a restare al suo posto.
Grazie a un’iniziativa di Odile e al gesto d’amore per lei di Ettore, la realizzazione del musicarello è salva e anche Mimmo incontra il successo con un suo gustoso soufflé. E mentre Enrico è indeciso tra il lavoro nello studio del dottor Moretti e un’offerta del Rettore dell’Università, Marcello torna al Paradiso.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 gennaio
Lunedì 26 gennaio 2026 — Puntata 93
Marcello fa il suo ingresso al Paradiso, accolto con grande affetto dalle Veneri. Dopo il successo di Mimmo, al Gran Caffè Amato fioccano le prenotazioni, ma l’afflusso mette in evidenza problemi di gestione. Enrico sembra aver preso una decisione importante: accetta la proposta del Rettore dell’università e declina l’offerta di Moretti per diventare il medico dell’ambulatorio. Intanto Umberto mette in guardia Odile dal fare scelte troppo affrettate in amore. I fratelli Marchesi continuano a pianificare ogni mossa per raggiungere i loro obiettivi. Rosa rientra da New York, ma non si ricongiunge subito a Marcello, alimentando ulteriori dubbi sul loro rapporto.
Martedì 27 gennaio 2026 — Puntata 93
Odile mantiene un atteggiamento prudente davanti alla proposta di Ettore di ufficializzare il loro fidanzamento, mentre Greta spinge il fratello ad accelerare i tempi. Al Gran Caffè Amato i tavoli sono tutti occupati ma il servizio fatica a reggere: Ciro e Mimmo si trovano in difficoltà con i clienti e progettano miglioramenti. Enrico scopre un dettaglio sul passato di Barbara, legato alla sua iscrizione a medicina. Agata riceve l’invito dalla scuola di restauro per presentarsi a un colloquio. Marcello apprende del ritorno di Rosa da New York e rimane deluso: entrambi si domandano se riusciranno a superare la crisi.
Mercoledì 28 gennaio 2026 — Puntata 94
A Casa Puglisi Mimmo e Ciro fantasticano su un possibile ammodernamento della Caffetteria per ottimizzare il lavoro, mentre Concetta scopre che Agata è stata convocata per un colloquio. La scelta sulla copertina di Paradiso Donna riaccende lo scontro tra Rosa e Marcello. Grazie a Fulvio, Johnny può far ripartire il suo furgone. Greta si mostra sensibile e seducente con Umberto per spingerlo a confessarle qualcosa del suo passato, riaprendo ferite e ricordi familiari.
Giovedì 29 gennaio 2026 — Puntata 95
Ciro e Mimmo continuano a elaborare grandi progetti per la Caffetteria, mentre Agata chiede alla madre di non rivelare le novità del suo percorso lavorativo. Le Veneri tentano di far riappacificare Rosa e Marcello e Irene cerca il sostegno di Don Saverio. La vicinanza tra Greta e Ettore riporta alla luce in Umberto ricordi di famiglia. Barbara è chiamata a intervenire d’urgenza per un’amica incinta e assiste al parto, un evento che scuote i personaggi coinvolti. Durante la conferenza stampa per la promozione del film, organizzata al Circolo, Odile annuncia ufficialmente il suo fidanzamento con Ettore.
Venerdì 30 gennaio 2026 — Puntata 96
Agata riceve un’offerta di lavoro che potrebbe segnare una svolta professionale ma che comporterebbe anche un trasferimento da Milano: la scelta pesa sul suo futuro. Dopo l’intervento avvenuto la sera precedente, Enrico medita di lasciare l’università per accettare la proposta di Moretti e prendere le redini dell’ambulatorio. Una gaffe di Tancredi scatena l’ira di Rosa nei confronti di Marcello, compromettendo il tentativo di Irene di riavvicinarli. Umberto si apre con Greta e le rivela un segreto importante riguardo suo fratello, aggiungendo tensione alla vicenda familiare.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
