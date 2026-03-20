Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: finalmente torna Adelaide Le trame del Paradiso per la settimana dal 23 al 27 marzo 2026: una lettera riporta in scena la magnetica contessa. Notte d'amore per Delia, Umberto in guai seri

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Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amori, ambizioni e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 marzo 2026)

Al Paradiso hanno tenuto banco i preparativi per l’abito nude-look ideato da Botteri: tra dubbi e modifiche in Atelier, il confronto con le Veneri si è chiuso positivamente e la scelta stilistica ha segnato il via a una nuova stagione creativa. Sul fronte sentimentale, Irene ha cercato di costruire un equilibrio con Cesare, mentre Johnny, pur coinvolto, ha deciso di farsi da parte, arrivando persino ad aiutarla nell’organizzazione di una sorpresa per il fidanzato. In Atelier la passione tra Delia e Botteri è esplosa, aprendo a scenari inattesi per entrambi.

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Intanto in Caffetteria l’arrivo della cuoca Ivana ha portato idee e contatti preziosi — come l’incontro con un monsignore interessato all’offerta gastronomica — ma ha anche alimentato il malumore di Concetta, turbata dai nuovi equilibri professionali. Sul versante degli intrighi, l’inchiesta giornalistica di Rosa ha fatto emergere documenti scottanti sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini, innescando un acceso confronto fra Odile e lo zio Umberto. I fratelli Marchesi hanno intensificato la pressione sulla giovane, riuscendo ad allontanarla dalla famiglia Guarnieri. Nelle relazioni private, Matteo ha vacillato di fronte alla notizia di una possibile gravidanza di Marina, trovandosi a un bivio tra responsabilità e sentimenti.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 marzo

Lunedì 23 marzo 2026

Nella giornata di lunedì 23 marzo Il Paradiso delle Signore non va in onda per lasciare spazio allo Speciale sul Referendum Costituzionale firmato dalla redazione del TG1.

Martedì 24 marzo 2026 — Puntata 132

Delia confida la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene sente il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è turbato dal malumore di Concetta, che sembra dovuto alla presenza di Ivana in Caffetteria. Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, al Paradiso prende il via la nuova collezione. Il piano dei fratelli Marchesi va avanti e intanto a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide, che Umberto consegna a Odile.

Mercoledì 25 marzo 2026 — Puntata 133

Ciro attribuisce il malumore di Concetta a Ivana e si chiede se sia il caso di assumerla o meno. Irene rilegge il testo della canzone scritta per il suo matrimonio da Johnny e ne resta turbata, mentre Johnny, oltre a soffrire per lei, teme per le sorti del suo amico Brian che combatte in Vietnam. Dopo la notte d’amore, Botteri inizia a pensare seriamente a un futuro accanto a Delia. Odile, istigata da Ettore, si presenta da Umberto, accusandolo di aver tramato con Adelaide per farle cambiare idea sul suo conto.

Giovedì 26 marzo 2026 — Puntata 134

Johnny fa una scelta drastica per prendere le distanze da Irene. Ciro decide di assumere Ivana, permettendo, così, a Mimmo di poter raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso il servizio fotografico è un successo: Delia incanta tutti e Botteri trova l’ispirazione per farle la proposta di matrimonio. Ettore intensifica il proprio controllo su Odile, isolando sempre di più Umberto. Marta capisce la situazione e cerca un contatto diretto con la cugina, ma Ettore lo impedisce e organizza una serata a casa Marchesi, durante la quale arriva la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini.

Venerdì 27 marzo 2026 — Puntata 135

La gravidanza di Marina si è rivelata un falso allarme, nel frattempo, però, tra lei e Matteo qualcosa si è incrinato. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto è determinato a dimostrare davanti a tutti di non avere nulla da nascondere, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di avere speculato sulla salute dei bambini fa sì che Ettore possa spingere Odile a fare una scelta radicale.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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