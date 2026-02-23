Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: una notizia sconvolgente da Sanremo Le trame del Paradiso dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival irrompe nella vita di Veneri e protagonisti ma un evento tragico cambia tutto all'improvviso

Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 febbraio 2026)

Nelle scorse puntate, i sospetti di Umberto su Ettore sono cresciuti fino a spingerlo a mandare Matteo a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi. Mentre Odile si è mostrata innamorata e fiduciosa, proprio lei ha offerto a Ettore l’occasione di accedere alla cassaforte di Villa Guarnieri, preludio a un colpo decisivo: durante un servizio fotografico, Greta è riuscita a trovare la lettera del padre nella cassaforte di Umberto e a scattarne una foto. Sul fronte familiare, Odile e Umberto si sono scontrati a causa di Ettore, che ha deciso — contro il volere di Greta — di andare a trovare la madre a Londra.

Al Paradiso, le tensioni sentimentali tra Rosa e Marcello hanno continuato a riverberarsi sul lavoro: Roberto ha provato a mediare sulle scelte editoriali di Paradiso Donna, ma al Circolo Marcello ha sofferto nel vedere Rosa insieme a Tancredi per un’intervista. Nonostante tutto, il sentimento tra Marcello e Rosa è rimasto forte, tanto da spingere i due verso un nuovo, forse definitivo, confronto.

In caffetteria, intanto, la partenza anticipata di Agata per Firenze e i problemi nel trovare un sostituto per Mimmo hanno messo in difficoltà Concetta e Ciro: mentre i due giovani preparavano l’addio a Milano, è emerso che Ciro non aveva detto tutta la verità sulla gestione del locale. Sul versante affettivo, Irene ha vissuto momenti sereni con Cesare e si è mostrata premurosa dopo l’incidente di Johnny, coltivando la speranza di un futuro stabile.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 febbraio

Lunedì 23 febbraio 2026 — Puntata 112

Concetta, divisa tra lavoro e casa, accusa la stanchezza: in più, a casa Puglisi si rompe la lavatrice. Caterina propone a Botteri una lectio magistralis alla scuola per stiliste che lei frequenta. I nodi irrisolti tra Rosa e Marcello rischiano di creare tensioni sul lavoro. A Villa Guarnieri si festeggia Odile, ammessa nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, nata in memoria di Margherita: per la contessina sembra il momento più bello della sua vita.

Martedì 24 febbraio 2026 — Puntata 113

I Puglisi affrontano con il sorriso i problemi della caffetteria e il guasto alla lavatrice. Irene propone alle Veneri di guardare insieme il Festival di Sanremo, ma un invito di Cesare la mette di fronte a una scelta. Tancredi scopre della rottura tra Rosa e Marcello e in lui si riaccendono antichi sentimenti e speranze. Marcello ritrova slancio nel lavoro e ha un’idea per rilanciare Paradiso Market. Umberto confida a Marta le sue preoccupazioni per Odile e i sospetti su Ettore.

Mercoledì 25 febbraio 2026 — Puntata 114

Mimmo non può essere in caffetteria e Concetta deve gestire l’ennesima emergenza. Irene è combattuta: accettare l’invito di Cesare o guardare Sanremo con le amiche? Botteri prepara una doppia sorpresa per Delia. Odile e Umberto si scontrano su Ettore, deciso — contro la volontà di Greta — a far visita alla madre a Londra. Michelino sta male e Enrico teme una grave intossicazione, la stessa che ha colpito Anita e i bambini della casa-famiglia. Marta assiste a un duro litigio tra i fratelli Marchesi.

Giovedì 26 febbraio 2026 — Puntata 115

Irene riceve da Cesare un nuovo televisore e invita tutti a seguire Sanremo a Casa ragazze, includendo anche Rebecca, che durante la serata coglie una frase di Barbara sulla zia Sandra. Delia si prepara a una serata speciale con Botteri. Mirella confida a Mimmo l’ansia per Michelino e lui cucina un piatto ad hoc per il bambino. In redazione si cerca il volto per la copertina di Paradiso Market e Marcello pensa a Concetta. Greta rivela a Ettore che qualcuno sta indagando su di loro.

Venerdì 27 febbraio 2026 — Puntata 116

Da Sanremo arriva una notizia drammatica: il cantautore Luigi Tenco è stato ritrovato senza vita. Concetta ha dei dubbi sul servizio fotografico, ma Ciro la incoraggia. In galleria torna una vecchia conoscenza, Valeria Craveri, imprenditrice di lingerie che Marcello aveva già incontrato al Circolo, interessata a proporre i suoi articoli. Rebecca riesce a incontrare la zia Sandra. Ettore e Greta scoprono che qualcuno è andato a Londra per conto di Umberto e spingono Odile a schierarsi contro lo zio.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

