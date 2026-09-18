Il Paradiso delle Signore, l'omaggio commovente a Carla Fracci Le trame del Paradiso per la settimana dal 21 al 25 settembre 2026: la grande ballerina partecipa alla sfilata. Odile si scontra con Iacopo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 settembre 2026)

Johnny, Valter e Marcello si sono esposti contro la guerra in Vietnam, spingendo Marcello a chiedere a Paradiso Donna una presa di posizione che ha diviso la redazione. La protesta è costata cara a Valter, licenziato dopo una notte in questura, mentre Johnny ha provato a tendergli la mano. Al grande magazzino, la nuova capocommessa Elisa ha richiamato all’ordine Irene, sempre pronta a comportarsi da leader, e ha mostrato preoccupazione per la possibile assunzione di Valter in magazzino, temendo che un loro segreto potesse venire alla luce. Al Circolo, Anita si è preparata al torneo di scacchi mentre Mimmo si è messo alla prova in cucina, meritandosi la riconoscenza di Rebecca dopo aver gestito un imprevisto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul fronte Guarnieri, l’equilibrio familiare è rimasto teso: Odile e Marta hanno affrontato Umberto e Adelaide, mentre l’intesa tra Umberto e Carla non è passata inosservata. Il torneo di scacchi al Circolo ha acceso nuove gelosie e, sul piano professionale, Iacopo ha preso decisioni senza consultare Odile, tradendone la fiducia. In casa Paradiso, Delia e Botteri hanno proseguito i preparativi nuziali, con Delia determinata a non farsi disegnare l’abito dallo stesso Botteri; un imprevisto, però, ha ribaltato i piani. Nelle ultime ore della settimana, Valter ed Elisa hanno scoperto la presenza di una vecchia conoscenza tra i clienti del grande magazzino, mentre Odile, per stare accanto a Marta, è tornata a Villa Guarnieri, proprio quando un familiare assente da tempo ha fatto il suo ingresso a sorpresa.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 settembre

Lunedì 21 settembre 2026

Irene trova un escamotage per il problema di omonimia che blocca le nozze tra Delia e Botteri. Iacopo non ostacola le nuove frequentazioni della madre Carla, ma la invita a diffidare di Umberto. Nonostante le scuse di Marcello, Costanza lascia il Paradiso e Valter coglie l’occasione per invitarla a uscire. Riccardo confida a Odile il desiderio di ricompattare la famiglia.

Martedì 22 settembre 2026

Roberto chiede a Cesare di invitare Carla Fracci alla sfilata della Camera della Moda Italiana, ma convincerla non sarà semplice. Simona, grande ammiratrice dell’étoile, viene coinvolta nell’evento del Paradiso. Alla GMM proseguono i preparativi: Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, ma lei non approva la scelta dello stilista. Riccardo organizza una cena al Circolo con Marta e Adelaide nella speranza di una riconciliazione tra zia e nipote.

Mercoledì 23 settembre 2026

Odile costringe Iacopo a fare marcia indietro sul concept della sfilata, mentre Carla propone a Umberto un’idea per rilanciare la GMM durante l’evento. Il nodo dell’omonimia che impedisce a Delia di sposare Botteri resta irrisolto: l’altra Delia è introvabile. Elisa nota l’interesse di Valter per Costanza e teme per il loro segreto. Dopo le turbolenze familiari, Odile ritrova un po’ di serenità accanto a Matteo.

Giovedì 24 settembre 2026

Marcello rientra da Genova con una brutta notizia: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera. La visita inattesa di Valeria lo sprona però a reagire. Simona è tesa per il debutto da modella, Valter prova a infonderle calma, mentre Lia scopre un capitolo del passato della Venere finora rimasto segreto. Durante la sfilata, Iacopo Corsi non rispetta gli accordi presi con Odile, scatenandone la rabbia, e Umberto chiede l’intervento di Adelaide.

Venerdì 25 settembre 2026

Le Veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina e l’arrivo di Carla Fracci al Paradiso le regala un momento indimenticabile. Una cliente d’eccezione riaccende la speranza di Delia per superare l’ostacolo delle nozze. Elisa evita un incontro con Cesare, ma riaffiorano antiche paure. Provata dal lavoro e dai dubbi, Odile trova in Umberto un inatteso sostegno paterno. Adelaide, intanto, teme che Riccardo le stia celando qualcosa.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche