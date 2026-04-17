Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Umberto choc, che rivelazione Le trame del Paradiso per la settimana dal 20 al 24 aprile: finalmente svelata la verità sui Marchesi. Si scatena una guerra ancora più violenta e imprevedibile

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Nuova settimana con le storie del Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 aprile 2026)

Al Paradiso, Irene si è avvicinata al matrimonio con Cesare tra indecisioni e piccole crepe: dalle discussioni con Rebecca sulla casa di famiglia, fino all’uscita dalla recita che ha ferito Johnny. Proprio Johnny, sempre più sincero con se stesso, ha sofferto nel sentire i fidanzati parlare del futuro, mentre quel bacio e i sentimenti nati per Irene non smettono di pesare sul suo cuore.

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Agata ha tentato di mettere a tacere i dubbi sul ritorno agli studi di restauro a Firenze, scegliendo prima di restare a Milano. Una telefonata misteriosa intercettata da Mimmo e un regalo ambiguo hanno però incrinato la fiducia, fino alla confessione della verità da parte della ragazza. Nel frattempo Caterina ha limato i bozzetti per l’ALMAT sotto lo sguardo partecipe di Valeria e quello critico di Fulvio, arrivando a selezionare per la cartellina i disegni preferiti dal padre.

Sul fronte degli intrighi, Adelaide ha annusato segreti nel passato dei Marchesi dopo l’annuncio di Ettore sulla presenza della madre alle nozze con Odile. La tensione con Matteo è esplosa in uno scontro, mentre Marcello è stato chiamato a mediare. Matteo è poi volato a Londra per indagare e, al rientro, ha riferito a Umberto e Adelaide quanto scoperto. Nel frattempo, la morte di Totò ha riunito il Paradiso in un commosso omaggio, e Delia e Botteri hanno continuato a coltivare il loro progetto di vita insieme.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 aprile

Lunedì 20 aprile 2026 — Puntata 151

Agata confessa a Concetta il timore di aver perso Mimmo. In redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa decide di rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo e tra lei e Marcello riaffiora un’intesa sopita. Dopo una vittoria alle scommesse sull’incontro di boxe Griffith–Benvenuti, Johnny progetta un lungo viaggio. Adelaide e Umberto coinvolgono Matteo in un piano per proteggere Odile dai Marchesi, ma qualcosa va storto e Matteo finisce in carcere.

Martedì 21 aprile 2026 — Puntata 152

Irene è turbata dai racconti di Johnny sulla sua vita libera, proprio mentre le nozze con Cesare si avvicinano. La vittoria di Caterina all’ALMAT appare quasi certa e la ragazza sogna la copertina di Paradiso Donna. In cella per l’effrazione a casa Marchesi, Matteo affida a Marcello un’informazione cruciale per Adelaide, che conduce a una scoperta sconvolgente.

Mercoledì 22 aprile 2026 — Puntata 154

Dopo la nuova rivelazione sui Marchesi, Umberto confida a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello. Un telegramma dalla scuola di restauro riaccende i dubbi tra Agata e Mimmo dopo la riappacificazione. La visita del piccolo Teo costringe Delia e Botteri a rinviare l’annuncio del loro matrimonio, mentre le nozze di Cesare e Irene si avvicinano ancora. Matteo viene rilasciato e incontra Adelaide e Umberto.

Giovedì 23 aprile 2026 — Puntata 154

Matteo vuole parlare con Odile per rivelarle ciò che ha scoperto su Ettore, ma si scontra con un muro invalicabile. Convinto del talento di Agata, Mimmo invia un telegramma a Firenze per offrirle una seconda possibilità. Umberto prende una decisione drastica: svela ai Marchesi la verità sul loro padre e detta le sue condizioni. Greta, però, ha ancora una carta da giocare.

Venerdì 24 aprile 2026 — Puntata 155

Agata è pronta a dare inizio a una nuova vita, sostenuta da Mimmo. Per Caterina l’ALMAT non va come sperato: il bozzetto che aveva scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri stanno per condividere con Teo una notizia importante, ma un imprevisto rischia di stravolgere i loro piani. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica sul suo romanzo. I Guarnieri attendono che i Marchesi accettino l’offerta per lasciare Milano, ma Greta non molla e minaccia Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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