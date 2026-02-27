Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: in negozio arriva della lingeria provocante
Le trame del Paradiso della settimana dal 2 al 6 marzo 2026: una nuova linea di intimo sconvolge Veneri e clienti. I bambini sono stati avvelenati (ma c'è una cura)
Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 febbraio 2026)
Al Paradiso, la famiglia Puglisi ha affrontato nuovi equilibri tra casa e lavoro: la stanchezza di Concetta, aggravata dal guasto alla lavatrice, si è trasformata in un’opportunità quando Marcello ha iniziato a pensare a lei come volto di Paradiso Market. Intanto, in caffetteria, l’assenza di Mimmo ha complicato la gestione quotidiana, mentre Mirella si è confidata con lui per le preoccupazioni su Michelino, cui Mimmo ha dedicato attenzioni speciali. Sullo sfondo, l’Italia intera è rimasta scossa dalla notizia arrivata da Sanremo: la morte del cantautore Luigi Tenco.
In galleria è tornata una vecchia conoscenza, l’imprenditrice Valeria Craveri, interessata a proporre una lingerie innovativa: un ingresso che ha riacceso il confronto sulle strategie commerciali del negozio e sull’immagine del Paradiso. Tra le Veneri, Irene ha vissuto un momento sentimentale significativo con Cesare, divisa tra la serata di Sanremo con le amiche e gli inviti del fidanzato, mentre Rebecca ha fatto un passo decisivo verso la verità incontrando la zia Sandra e mettendo le mani su una lettera legata a una promessa di matrimonio.
A Villa Guarnieri, i sospetti su Ettore hanno inasprito i rapporti: Umberto ha intensificato le verifiche sul passato dei fratelli Marchesi, mentre Odile si è trovata nel mezzo, chiamata a scegliere di chi fidarsi. Le tensioni sono esplose quando Greta ed Ettore hanno scoperto che qualcuno, per conto di Umberto, era andato a Londra, spingendo Odile a schierarsi. Sul fronte sanitario, il peggioramento di alcuni bambini – tra cui Michelino – ha allarmato Enrico, convinto che dietro ai sintomi ci fosse una possibile intossicazione: un’inquietudine destinata a guidare le mosse della settimana successiva.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 marzo
Lunedì 2 marzo 2026 — Puntata 117
La copertina del nuovo Paradiso Market celebra Concetta, mentre a casa Puglisi arriva una nuova lavatrice. I fratelli Marchesi scoprono che è stato Umberto a mandare qualcuno a Londra dalla loro madre. Durante la cena al Circolo organizzata da zia Sandra, Rebecca capisce che la zia vuole mantenere una promessa fatta a Irene. Enrico riceve una telefonata da Barbara: il fratellino Maurizio è peggiorato e aumentano i casi di bambini con strani sintomi.
Martedì 3 marzo 2026 — Puntata 118
Enrico intuisce l’origine della malattia che sta colpendo i bambini. Concetta, nuovo volto di Paradiso Market, viene invitata a un evento al Circolo con i rappresentanti di elettrodomestici per promuovere la lavatrice. Valeria Craveri cerca una collaborazione con il Paradiso puntando su una lingerie innovativa. Irene vive un momento romantico con Cesare, mentre Rebecca riesce a impossessarsi della lettera che lega zia Sandra alla nipote su una promessa di matrimonio.
Mercoledì 4 marzo 2026 — Puntata 119
Enrico ipotizza che la misteriosa malattia derivi da un avvelenamento dovuto a un terreno o a un’acqua contaminata. Roberto e Marcello hanno opinioni diverse sull’offerta della Craveri, mentre le Veneri concordano sulla qualità e la modernità della sua lingerie. Concetta accetta la proposta di Marcello, ma è in ansia per il discorso che dovrà tenere in pubblico. Rebecca consegna la lettera di zia Sandra a Cesare, che si presenta da Irene urlandole tutta la sua delusione.
Giovedì 5 marzo 2026 — Puntata 120
Marcello rifiuta la proposta di Valeria, ma l’imprenditrice non molla e rilancia. Marcello chiede a Concetta di diventare il volto di una nuova marca di lavatrice, ma lei è indecisa. Le tensioni tra Ettore e Umberto mettono Odile in difficoltà. Arriva la conferma: i disturbi dei bambini sono causati da un avvelenamento da metalli pesanti in un terreno dove giocano; Enrico compie un gesto importante. Irene affronta Rebecca e ne esce ferita, trovando però sostegno in Johnny.
Venerdì 6 marzo 2026 — Puntata 121
Enrico torna dalla Svizzera con un farmaco in grado di curare i bambini, ma il costo è elevato: Umberto promette una donazione per chi non può permetterselo. Marcello inaugura l’angolo lingerie, ma scopre che l’azienda della Craveri ha dei debiti che ne minano l’affidabilità e chiede chiarimenti, venendo a conoscenza del suo passato. Irene decide di affrontare Cesare.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
