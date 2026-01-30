Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Tancredi tra Rosa e Marcello Le trame del Paradiso dal 2 al 6 febbraio 2026: amore al capolinea tra i due per colpa di Sant'Erasmo. Mimmo fa un gesto d'amore per Agata e Irene "ci prova"

Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 gennaio 2026)

Al Paradiso è tornato Marcello, accolto con calore dalle Veneri, mentre al Gran Caffè Amato il successo del soufflé di Mimmo ha fatto esplodere le prenotazioni, mettendo in luce la necessità di riorganizzare il servizio. In parallelo, Enrico ha oscillato tra la proposta del Rettore e l’offerta del dottor Moretti, soprattutto dopo un intervento delicato che lo ha spinto a valutare seriamente la guida dell’ambulatorio. Nel frattempo, Agata ha mosso i primi passi verso il proprio futuro professionale: dal colloquio con la scuola di restauro alla proposta che implica un possibile trasferimento da Milano.

Tra i Marchesi, Odile ha ufficializzato il fidanzamento con Ettore durante la conferenza stampa al Circolo dedicata al musicarello, mentre Greta, spronando il fratello, ha cercato di capire di più sul passato di Umberto, arrivando a un’importante confidenza dell’uomo. La tensione sentimentale è rimasta alta anche tra Rosa e Marcello: la scelta della copertina di Paradiso Donna, una gaffe di Tancredi e i tentativi di mediazione delle Veneri (e di Irene) hanno solo acuito la crisi della coppia. Sullo sfondo, piccoli e grandi gesti hanno tenuto uniti i fili del racconto: Fulvio ha aiutato Johnny a rimettere in moto il furgone, mentre Barbara ha vissuto un’intensa emergenza al fianco di un’amica incinta, assistendola fino al parto.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 febbraio

Lunedì 2 febbraio 2026 — Puntata 97

Agata riceve un’offerta di lavoro a Firenze, ma la prospettiva di separarsi da Mimmo la spaventa. Umberto, in difficoltà con la produzione del film, coinvolge Matteo con una proposta allettante. Enrico è convinto di aver fatto la scelta giusta accettando l’eredità professionale di Moretti, finché una visita inaspettata di Di Meo non incrina per un attimo le sue certezze. Rosa e Marcello provano a chiarirsi, ma la distanza resta profonda.

Martedì 3 febbraio 2026 — Puntata 98

Mimmo comprende che Agata sta rinunciando a Firenze per lui e prende una decisione importante. Matteo accetta l’offerta di Umberto come delegato di produzione: la notizia entusiasma Odile, ma scatena la gelosia di Ettore. Un’emergenza familiare turba i fratelli Marchesi. Marcello nota la forte intesa professionale tra Rosa e Tancredi e teme che lui possa insinuarsi nel loro rapporto.

Mercoledì 4 febbraio 2026 — Puntata 99

Mimmo incoraggia Agata ad accettare il lavoro a Firenze, promettendole di restarle accanto. Il regista del musicarello sceglie la Galleria del Paradiso come set, decisione che irrita Ettore, preoccupato di vedere la GMM in ombra. Enrico indaga sul ruolo di Di Meo in una complicazione post-operatoria su un paziente grave. Irene è pronta a un passo importante con Cesare, mentre Tancredi confessa i suoi sentimenti a Rosa.

Giovedì 5 febbraio 2026 — Puntata 100

Sconvolta dalle parole di Tancredi, Rosa si confida con Marcello, che decide di affrontare Sant’Erasmo. Greta scopre che Ettore ha confidato a Odile che il viaggio a Londra riguarda la malattia della madre e reagisce duramente, nonostante il tentativo della contessina di starle vicino. Irene invita Cesare a cena, ma l’arrivo di Johnny rovina l’atmosfera.

Venerdì 6 febbraio 2026 — Puntata 101

Mimmo e Agata pianificano un sopralluogo a Firenze; Concetta trova una soluzione per non lasciare Ciro da solo in Caffetteria. Fulvio viene incaricato di sostituire temporaneamente Matteo, impegnato con il film, e ritrova entusiasmo e fiducia. Greta chiede scusa a Odile per l’eccesso del giorno prima, ma un gesto ambiguo della Marchesi riaccende i dubbi. Marcello e Rosa decidono di prendersi una pausa.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

