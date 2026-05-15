Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: paura per Rosa (e Odile) Le trame del Paradiso per la settimana dal 18 al 22 maggio 2026: la giornalista rischia grosso, operata d'urgenza. Riavvicinamento tra la ragazza e Matteo

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Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 maggio 2026)

L’angoscia per Cesare ha scosso il Paradiso: Rebecca ha chiesto aiuto a Irene, rientrata a Milano in preda ai sensi di colpa e sostenuta da Johnny. L’appello radiofonico organizzato con Rebecca ha spinto Cesare a farsi vivo, ma il suo ritorno ha rivelato la portata dei guai: ha perso tutto al gioco e Johnny lo ha salvato da una brutta situazione, mentre Irene ha iniziato a elaborare un piano per tirarlo fuori dai debiti. Nel frattempo, Odile ha faticato a trovare un nuovo stilista per la GMM, ma grazie al supporto di Matteo e di Botteri ha ritrovato fiducia, creatività e spirito di squadra. Marta ha curato la serata del Vicariato Lombardo e, dopo il successo, ha ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un progetto di casa-famiglia per il Vaticano, mentre Adelaide ha scelto di non partecipare all’evento. In negozio è proseguito il successo dell’iniziativa dedicata al Giro d’Italia, con Concetta apprezzata come Venere pro tempore; ma la gelosia di Ciro per un nuovo cliente interessato a lei ha creato imbarazzo in galleria. Sul versante sentimentale, Mirella ha provato a riaprire la porta a Luigi per il bene di Michelino, concedendogli di passare del tempo con il bambino, ma senza riuscire a superare del tutto le ferite del passato; Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia, mentre Mimmo resta il suo punto di riferimento. Infine, Marcello, preoccupato per Rosa dopo un suo articolo dal fronte, ha ricevuto notizie allarmanti: Adelaide è intervenuta per aiutarlo ad accelerare il rientro della ragazza in Italia.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 maggio

Lunedì 18 maggio 2026 — Puntata 170

Irene confida a Delia le sue paure per Cesare, mentre Johnny prova ad aiutarla nonostante il ricatto di zia Sandra. Mirella ammette a Mimmo di avere forti dubbi sul cambiamento di Luigi e sulla possibilità di costruire con lui una famiglia. Odile riceve un riscontro inaspettato dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha sostenuta. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello possono riabbracciarsi.

Martedì 19 maggio 2026 — Puntata 171

Mirella continua a dubitare dell’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. Si scopre che Cesare è ricattato da Renato Mancino, al quale dovrà cedere alcune proprietà se non salderà i debiti di gioco. Al Paradiso c’è sollievo per il ritorno di Rosa e Marcello si reca a Villa Guarnieri per ringraziare di persona Adelaide.

Mercoledì 20 maggio 2026 — Puntata 172

Irene e Johnny provano a convincere Cesare a tornare al tavolo con Mancino per smascherarlo. Mirella è in allarme per l’atteggiamento ambiguo di Luigi, mentre Mimmo cerca di proteggerla e capire le vere intenzioni dell’uomo. Le condizioni di Rosa peggiorano e Enrico, per salvare la gamba minacciata dall’infezione, la mette davanti a una scelta drastica. Un tocco di leggerezza arriva in galleria con la magia del Giro d’Italia.

Giovedì 21 maggio 2026 — Puntata 173

Delia si propone come modella della nuova divisa delle Veneri in omaggio al Giro d’Italia. Mirella non sembra intenzionata a costruire una famiglia con Luigi, mentre Mimmo indaga sul suo passato. Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore. Cesare accetta di farsi aiutare e, insieme a Irene e Johnny, prepara il piano per smascherare Mancino.

Venerdì 22 maggio 2026 — Puntata 174

Le Veneri e i clienti festeggiano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Mirella prende una decisione definitiva su Luigi, anche grazie al sostegno costante di Mimmo. Odile compie un gesto verso Matteo che fa pensare a un nuovo inizio. Rosa è fuori pericolo e Adelaide, a sorpresa, va a trovarla in ospedale per accertarsene di persona. Cesare e Rebecca ringraziano chi li ha aiutati a uscire dai guai, mentre zia Sandra si riconcilia con Irene e Johnny, pronti a riprendere il viaggio. Il Paradiso saluta chi parte e celebra ciò che resta.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dall’11 al 15 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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