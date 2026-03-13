Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: un figlio in arrivo per un protagonista Le trame del Paradiso della settimana dal 16 al 20 marzo 2026: Matteo scopre che Marina è incinta (quando lui vuole lasciarla). Un documento inguaia Umberto

Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amori, ambizioni e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 marzo 2026)

L’indagine giornalistica sui terreni inquinati ha preso il via: Rosa, dopo aver ascoltato Enrico come medico e Umberto per la sua donazione destinata ai bambini malati, ha scoperto che la Banca Guarnieri ha finanziato una delle società che hanno edificato sui lotti adiacenti al campetto contaminato. In parallelo, il sindaco ha deciso di conferire a Enrico e Umberto un attestato di civica benemerenza, mentre in Questura le verifiche sui responsabili promettono tempi lunghi.

Nel frattempo, al Paradiso, il nuovo corner lingerie di Valeria ha faticato a decollare, ma grazie all’intervento di Marcello è arrivato un incontro decisivo con un suo ex socio e poi una commessa importante, sotto gli occhi attenti di Rosa che ha notato l’intesa tra i due. In Caffetteria, l’arrivo della nuova cuoca Ivana Fabbri — inizialmente accolto con scetticismo da Ciro — si è trasformato in una collaborazione, con le prime idee per rilanciare l’offerta gastronomica.

Sul fronte sentimentale, Irene e Cesare hanno vissuto giorni altalenanti: Delia ha tentato di farli riavvicinare, mentre Johnny, pur innamorato, ha scelto di mettere da parte i propri sentimenti, spingendo Irene verso la pace con il fidanzato. Intanto, la partita di potere tra i Marchesi e i Guarnieri si è inasprita: Greta è entrata in casa Barbieri alla ricerca del passaporto di Matteo, e durante i festeggiamenti al Circolo Ettore ha rivelato a Odile che Matteo era andato a Londra dalla madre su mandato di Umberto, spingendola a un gesto clamoroso e riaccendendo i sospetti su Portelli.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 marzo

Lunedì 16 marzo 2026 — Puntata 127

Irene si è riappacificata con Cesare e sogna un matrimonio perfetto, mentre Johnny sceglie di fare un passo indietro. In Caffetteria, Ciro apprezza la cucina di Ivana, ma l’intraprendenza della nuova cuoca irrita Concetta. Preoccupato per come i Marchesi abbiano scoperto del viaggio a Londra, Matteo confida a Umberto i suoi sospetti e tenta di parlare con Odile, ma Ettore lo blocca.

Martedì 17 marzo 2026 — Puntata 128

Umberto chiede a Rosa un’intervista per chiarire la propria posizione sul finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini. Mimmo, rientrato da Firenze, confida a Concetta di aver trovato Agata molto cambiata. Le Veneri discutono dell’abito nude-look di Botteri, che Delia dovrà indossare con modifiche perché troppo trasparente. Dopo aver letto l’articolo su Umberto, Odile affronta Matteo, che le rivela i suoi veri sentimenti.

Mercoledì 18 marzo 2026 — Puntata 129

Concetta, scossa dalle parole di Mimmo su Agata, chiama la figlia per capirne lo stato d’animo e decide di partire con Ciro per Firenze. Johnny riceve da Cesare la proposta di suonare al matrimonio con Irene, un altro duro colpo per lui. Grazie a una conoscenza di Ivana, Ciro incontra un monsignore interessato all’offerta gastronomica del Gran Caffè. Dopo l’articolo su Umberto, Odile si avvicina a Rosa per capire la verità sullo zio e va a trovarlo, mentre i fratelli Marchesi continuano a tramare per allontanarla da Guarnieri.

Giovedì 19 marzo 2026 — Puntata 130

Un errore di Fulvio rovina la biancheria di Caterina e offre a Valeria un’intuizione che accende un’idea in Delia per l’abito nude-look di Botteri. Ciro torna entusiasta dall’incontro col monsignore, ma una notizia incrina l’umore di Concetta. Johnny confida a Barbara il peso della promessa fatta a Irene. Matteo decide di lasciare Marina, che però gli rivela una notizia sconvolgente. Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo, potenzialmente dirompente.

Venerdì 20 marzo 2026 — Puntata 131

Irene coinvolge Johnny per sorprendere Cesare e il magazziniere riflette sul proprio futuro e sul desiderio di partire. Tancredi avverte Rosa che altre testate hanno ricevuto il documento compromettente su Umberto. Dopo un duro confronto con lo zio, Odile decide di trasferirsi dai Marchesi. La rivelazione di Marina su una possibile gravidanza mette Matteo di fronte alle sue responsabilità. Al Paradiso si chiude positivamente il dibattito sull’abito audace di Botteri e, in Atelier, scoppia la passione tra lo stilista e Delia.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

