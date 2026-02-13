Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Umberto tradito (per colpa di Odile) Le trame del Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026: i fratelli Marchesi riescono a ottenere una lettera cruciale di Guarnieri, aiutati dalla figlia

Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare storie di amore, ambizione e segreti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 febbraio 2026)

Le tensioni tra Paradiso e GMM sono esplose sul set del film: Umberto ha scelto Matteo come delegato di produzione, con l’appoggio entusiasta di Odile e l’irritazione di Ettore. Le riprese nella Galleria del Paradiso e l’iniziativa di Paradiso Donna con le Cronache dal Set, affidate a Rosa (idea di Marcello), hanno acuito la gelosia di Ettore, che ha favorito un cambio di piano a vantaggio della GMM. Matteo lo ha smascherato e ha iniziato a condividere con Umberto dubbi sempre più pressanti.

Sul fronte dei sentimenti, Tancredi ha avanzato una proposta a Rosa, riaccendendo un triangolo complicato con Marcello, che intravede ancora uno spiraglio per il loro amore. Agata e Mimmo hanno ripreso il progetto di trasferimento a Firenze, mentre in Caffetteria Concetta e Ciro hanno iniziato la ricerca di un sostituto per non lasciare scoperto il bancone. In magazzino, Johnny ha preso il posto di Fulvio che, da contabile, ha potuto contare su una seconda chance grazie a Roberto.

Tra i corridoi del Paradiso, la gelosia di Botteri si è accesa quando Nazzareno Amidei ha rivolto attenzioni poco gradite a Delia; l’intervento di Botteri a sua difesa ha ristabilito i confini. Nel frattempo, Irene ha vissuto attriti con Rebecca e temuto una crisi con Cesare, ignara di una sorpresa in arrivo. Sullo sfondo, Odile ed Ettore hanno vissuto un duro confronto poi rientrato, ma i sospetti di Umberto sul conto di Ettore si sono fatti via via più inquietanti.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio

Lunedì 16 febbraio 2026 — Puntata 107

Odile appare molto innamorata di Ettore, ignara che lui e Greta stanno studiando il modo di impossessarsi di una lettera che il loro padre aveva inviato a Umberto. Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che la convoca con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Tra Rosa e Marcello c’è ancora tensione e questo non aiuta a risolvere i loro problemi. Matteo rivela a Umberto l’episodio della foto e della pochette trovata nel suo ufficio e il sospetto che Ettore nasconda qualcosa si fa sempre più inquietante.

Martedì 17 febbraio 2026 — Puntata 108

Grazie a un articolo di giornale, a Rosa viene un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, accolta con interesse da Tancredi. Marcello, però, lancia un’altra proposta e tra i due è di nuovo scontro. Irene vive un momento felice con Cesare, persino le scuse di Rebecca dopo la lite sembrano aver appianato i contrasti con la capocommessa. Umberto, sempre più sospettoso nei confronti di Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.

Mercoledì 18 febbraio 2026 — Puntata 109

Matteo confida al fratello il motivo per cui va a Londra. Roberto trova un compromesso per dirimere la questione editoriale tra Marcello e Rosa sul prossimo numero di Paradiso Donna. Ciro non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo e questo preoccupa Concetta. Odile offre a Ettore l’occasione per poter accedere alla cassaforte di Umberto, a Villa Guarnieri. Johnny ha avuto un incidente e Irene si mostra premurosa con lui.

Giovedì 19 febbraio 2026 — Puntata 110

Concetta è preoccupata perché Ciro tarda a trovare il sostituto di Mimmo. Ettore e Greta scoprono che Umberto andrà a Monza per seguire da vicino il set e per loro si profila l’occasione perfetta per accedere alla cassaforte. Roberto propone a Marcello una serata al Circolo per distrarsi un po’ dai problemi con Rosa, ma arrivato lì, la trova con Tancredi per l’intervista che uscirà su Paradiso Donna e soffre.

Venerdì 20 febbraio 2026 — Puntata 111

Il sentimento tra Marcello e Rosa è ancora forte, tanto da spingere i due a cercare un nuovo e forse definitivo confronto. Irene, invece, spera in un futuro sereno per lei e Cesare. Agata e Mimmo stanno per lasciare Milano convinti che la situazione in Caffetteria si sia risolta, ma si scopre che Ciro non ha detto tutta la verità. I fratelli Marchesi, intanto, entrano a Villa Guarnieri per fare un servizio fotografico e Greta riesce a trovare la lettera del padre nella cassaforte di Umberto e a scattarne una foto.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

