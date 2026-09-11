Il Paradiso delle Signore, il ritorno inaspettato: chi arriva a Villa Guarnieri Le trame del Paradiso per la settimana dal 14 al 18 settembre: Umberto, Adelaide e Odile affrontano le conseguenze del segreto svelato e riappare un protagonista

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Nuova settimana con le storie del Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la serie continua a intrecciare sentimenti, ambizioni e segreti familiari.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 settembre 2026)

Le vicende hanno preso il via nel segno del ricordo di Rosa, con Marcello ferito dal dolore ma pronto, dopo un iniziale rifiuto, a pubblicare su Paradiso Donna l’articolo dedicato alla sua memoria. Al grande magazzino, Elisa Croce si è imposta come nuova capocommessa dal piglio severo, tornando a dettare le regole tra le Veneri e innescando subito frizioni con Irene, rientrata a Milano insieme a Johnny per riprendere il proprio posto. Nella Galleria, intanto, cresceva l’attesa per il nuovo spazio del Paradiso, culminata con l’inaugurazione del corner di Delia, non senza imprevisti: un incidente ha rischiato di far saltare tutto e Gianlorenzo ha colto l’occasione per un passo importante. Sul fronte Guarnieri, l’arrivo di Carla Corsi con il figlio Iacopo ha agitato equilibri delicati: Umberto ha visto in loro un’opportunità per la GMM e ne ha annunciato l’ingresso, mentre Odile, turbata da rivelazioni legate al proprio passato (dopo l’incontro con Greta), ha affrontato sia Umberto sia Adelaide. Iacopo, dopo aver rifiutato la proposta della Galleria Milano Moda, ha trovato terreno di sfida al Paradiso contro Landi. Tra le Veneri in prova, Lia e Simona si sono giocate la chance di un’assunzione, mentre a Villa Guarnieri è emersa una verità dolorosa, destinata a cambiare i rapporti familiari.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 settembre

Lunedì 14 settembre 2026

Johnny decide di partecipare a una manifestazione contro la guerra in Vietnam insieme a Valter e Marcello. Per Mimmo si profila un’interessante opportunità lavorativa, ma il ragazzo teme di mancare di rispetto a Ciro. Al Paradiso, Elisa è costretta a richiamare Irene, che tende a comportarsi da capocommessa. Dopo la sconvolgente scoperta, l’equilibrio a Villa Guarnieri è saltato: Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

Martedì 15 settembre 2026

Un arrivo inatteso trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter viene licenziato per non essersi presentato al lavoro dopo una notte passata in questura, e Johnny prova ad aiutarlo. Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non è d’accordo. Iacopo punta alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, mentre Odile resta prudente. Anita assiste a un’accesa discussione tra Adelaide e Umberto.

Mercoledì 16 settembre 2026

Elisa è in allarme per la possibile assunzione di Valter come aiuto magazziniere: la presenza del ragazzo potrebbe mettere a rischio il loro segreto, mentre per le Veneri è un’inaspettata fonte di fascino. Irene vince una scommessa con le amiche che si trasforma in una serata fuori dall’ordinario. Anita si prepara al torneo di scacchi al Circolo, dove Mimmo affronta la serata come cuoco sotto l’occhio esigente di Rebecca. Umberto si concede un momento di spensieratezza con Carla.

Giovedì 17 settembre 2026

Al Circolo prende il via il torneo di scacchi: Umberto e Carla fanno il loro ingresso e Adelaide nota la complicità tra i due. Burgio risolve un imprevisto in cucina, costringendo Rebecca a ricredersi su di lui. Iacopo prende una decisione senza consultare Odile, tradendone la fiducia. Delia e Botteri proseguono con i preparativi di nozze, ma lei non vuole che sia lui a disegnare l’abito. In redazione scoppia lo scontro sull’articolo dedicato al Vietnam. Adelaide cerca conforto in una persona a lei cara.

Venerdì 18 settembre 2026

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri si dedica agli altri preparativi, ma un imprevisto sconvolge i piani dei futuri sposi. Rebecca ringrazia Mimmo per aver risolto la sera prima il problema del menu per i bambini al Circolo. Valter ed Elisa scoprono che una loro vecchia conoscenza frequenta il Paradiso. Umberto trova conforto, in un momento di dolore, nelle attenzioni di Carla. Per stare vicino a Marta, Odile decide di tornare a Villa Guarnieri, dove fa il suo ingresso a sorpresa un familiare assente da molto tempo.

Le trame del Paradiso delle Signore dal 7 all’11 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.00. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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