Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: addio al più grande attore Le trame del Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2026: la morte di Totò sconvolge la soap. Agata è costretta alla confessione e Matteo continua le indagini

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Nuova settimana con le storie del Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 aprile 2026)

All’Atelier, Delia ha scoperto la proposta di matrimonio nascosta nell’abito confezionato da Botteri: il cuore le dice di accettare, ma le amiche l’hanno spinta ad attendere il gesto formale di lui. Sul fronte dei più giovani, Johnny ha finalmente aperto il suo cuore a Irene, ammettendo quanto abbia contato quel bacio; le prove della recita hanno poi portato un inatteso colpo di scena tra i due.

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Agata ha continuato a barcamenarsi tra bugie e verità sul presunto rientro al corso di restauro a Firenze: prima una telefonata inattesa, poi la decisione di dimettersi dall’incarico, senza però dire tutta la verità ai suoi; nel frattempo si è confidata con Roberto, facendo una rivelazione importante. In Città Alta, Adelaide ha lasciato il convento a Roma e, a sorpresa, è rientrata a Villa Guarnieri: a cena con i Marchesi, su spinta di Matteo, ha incalzato Ettore e Greta sulla madre, cogliendo un’inquietudine che ha acceso i sospetti.

Sul versante degli intrighi, Matteo ha origliato una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e ha riferito tutto a Umberto, aggiungendo nuove ombre sul progetto di nozze tra Odile ed Ettore. In parallelo, Rosa ha ricevuto l’appoggio di Marcello per i suoi impegni letterari, mentre Tancredi ha annunciato una presentazione del libro in Francia, aprendo scenari futuri per la giovane scrittrice.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile

Lunedì 13 aprile 2026 — Puntata 146

Caterina, ansiosa di presentare i bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiede un parere al padre. Agata decide di restare al Paradiso e di rinunciare a Firenze, ma la scelta non la convince fino in fondo. Johnny scopre che Irene non farà più parte della recita, ufficialmente per gli impegni legati al matrimonio imminente. Ettore annuncia che sua madre potrà essere presente alle nozze con Odile, spiazzando Adelaide, che però decide di andare fino in fondo ai suoi sospetti.

Martedì 14 aprile 2026 — Puntata 147

Agata continua a dissimulare il suo turbamento con Mimmo. Johnny continua a soffrire per Irene e non sopporta l’idea che a breve sposerà Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui bozzetti che dovrà presentare all’ALMAT, ma Fulvio si mostra contrariato. Ettore provoca Matteo e lui lo aggredisce. Adelaide chiede a Marcello di intercedere affinché Matteo si ritiri dalla competizione con Ettore.

Mercoledì 15 aprile 2026 — Puntata 148

Irene confida alle amiche di aver assistito a un’accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta irritazione per l’influenza della Craveri nelle scelte della figlia. Intanto arriva la notizia della morte di Totò. Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decide di tornare a Londra dalla madre di Ettore.

Giovedì 16 aprile 2026 — Puntata 149

Johnny ascolta una conversazione tra Cesare e Irene che inevitabilmente lo ferisce. Al Paradiso si pensa di onorare il ricordo di Totò con un manifesto commemorativo da appendere in Galleria. Agata riceve un regalo che insinua un piccolo dubbio in Mimmo. Rosa scopre che il suo libro ha ricevuto una stroncatura da un quotidiano francese e vive un momento di smarrimento.

Venerdì 17 aprile 2026 — Puntata 150

Marcello dice a Rosa ciò che pensa della stroncatura del suo libro e le offre un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata trova il coraggio di confessare la verità. Caterina inserisce nella cartellina per l’esame della scuola di moda i disegni preferiti dal padre. Matteo racconta a Umberto e Adelaide ciò che ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi.

Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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