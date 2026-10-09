Il Paradiso delle Signore, il sospetto (infamante) su Riccardo: di cosa è accusato Le trame del Paradiso per la settimana dal 12 al 16 ottobre 2026: il ragazzo costretto a sottoporsi a un test antidroga. La verità su Odile può aspettare

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Nuova settimana con le storie del Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano nelle puntate da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 ottobre 2026)

La settimana si è aperta con i contrasti domestici di Ciro e Concetta, tra romanticismo e imprevisti, mentre in GMM Odile e Iacopo hanno ritrovato una faticosa collaborazione in vista della collezione natalizia. In Galleria, Lia ha seguito una pista sul padre muovendosi in segreto e alimentando i sospetti di Irene; un dettaglio ha poi messo sulla strada anche Matteo, deciso ad aiutarla. Alla Caffetteria, Marcello ha cercato di tirare il fiato, ma è stato travolto dalle urgenze lasciate in sospeso da Ciro, che per un piccolo disastro con l’auto di Marcello ha subito un infortunio al braccio.

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Sul fronte del Paradiso, la presenza di Cesare in veste di avvocato ha creato tensioni palpabili soprattutto per Elisa e Valter, complice anche un fraintendimento che ha rischiato di mettere a repentaglio il lavoro del ragazzo. Al Circolo, la corsa alla presidenza si è infuocata: la mossa di Carla si è rivelata una trappola in grado di ribaltare i ruoli, costringendo Adelaide a cambiare strategia e a cercare l’appoggio di Umberto. Intanto, Riccardo ha lasciato trapelare le crepe del suo matrimonio, confidandosi prima con Diana e poi con Marta, senza però svelare tutto.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 ottobre

Lunedì 12 ottobre 2026

Per salvare la GMM, Iacopo propone di virare sul prêt-à-porter popolare, scelta che però entrerebbe in rotta di collisione con il Paradiso. Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile ma in famiglia manca l’appoggio. Riccardo chiede a Diana assoluto riserbo su una confidenza sfuggitagli. Lia chiede aiuto a Matteo nella ricerca del padre. Mimmo nasconde una lettera di Agata, mentre Concetta confessa a Ciro di aver perso i prototipi di Botteri. Carla è pronta a dichiarare guerra a Adelaide.

Martedì 13 ottobre 2026

Marta mette da parte il rancore e chiede ad Adelaide di intervenire per aiutare Riccardo. Mimmo, scosso dalla lettera di Agata, rifiuta l’offerta di lavoro di Rebecca. Le Veneri si accorgono delle difficoltà di Concetta e trovano il modo di sostenerla. L’ipotesi di un impegno della GMM nel prêt-à-porter rischia di incrinare il rapporto tra Odile e Matteo.

Mercoledì 14 ottobre 2026

Barbara è costretta a studiare in Caffetteria e Johnny propone a Irene di aiutarla a trovare una sistemazione alternativa. Elisa scopre che le Veneri stanno aiutando di nascosto Concetta e sorprende tutte decidendo di esporsi in prima persona per sistemare le cose. Adelaide teme che la crisi di Riccardo sia una ricaduta nella droga e informa Marta della decisione presa per fugare ogni dubbio sulla sua tossicodipendenza.

Giovedì 15 ottobre 2026

Mimmo non può accettare l’offerta di Rebecca al Circolo, scelta che però a Marcello appare un’occasione persa. Odile prova una via alternativa per salvare la GMM, ancor più rischiosa del prêt-à-porter voluto da Iacopo. Elisa assiste all’imbarazzo di Cesare davanti a Irene e Johnny. Intanto, gli abiti di Botteri sono salvi e il Paradiso ritrova il suo spirito di famiglia. Marta e Adelaide attendono l’esito del test antidroga di Riccardo, pronte a ogni conseguenza.

Venerdì 16 ottobre 2026

Ciro combina un guaio con la lavatrice e rischia di arrivare tardi per preparare il pranzo al Circolo. Johnny e Irene fanno i conti con le finanze, anche perché al rientro dal viaggio di nozze Delia lascerà l’appartamento. Odile presenta la nuova strategia per la GMM ma i Corsi le remano contro. Carla sorprende Diana in Caffetteria mentre dovrebbe essere all’università e, messa alle strette, la ragazza rivela un segreto utile alla madre nella guerra contro Adelaide. Il test antidroga scagiona Riccardo, ma resta un’ombra che non torna.

Le trame del Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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