Nuova settimana con le storie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì alle 16. Ambientata nella Milano degli Anni ’50 e ’60, la serie intreccia amori, ambizioni e colpi di scena tra il grande magazzino e le vite dei suoi protagonisti. Ecco cosa succede da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 gennaio

Lunedì 12 gennaio 2026 — Puntata 82

Umberto annuncia in famiglia che Adelaide si ritirerà in convento per ritrovare serenità. Marta ringrazia Marcello per aver taciuto sul gesto estremo della zia. Dopo la fuga di Mario, Fulvio parte per Roma per affrontarlo, lasciando la responsabilità del magazzino a Johnny. Caterina trova il calore delle Veneri. Al Paradiso si discute della nuova sfida con la GMM per i costumi del musicarello di Marina. Odile soffre per l’assenza della madre, ma può contare sull’affetto di Umberto.

Martedì 13 gennaio 2026 — Puntata 83

La vicenda di Adelaide getta Odile nello sconforto: la ragazza decide di ritirarsi dalla competizione tra GMM e Paradiso per i costumi del film. La serata al cinema con le Veneri non basta a guarire le pene d’amore di Caterina, ma un’idea di Johnny le ridà il sorriso. Tancredi propone che qualcuno della redazione di Paradiso Donna lo accompagni a New York per intervistare Susan Sontag. Liberi dall’influenza di Adelaide, Rosa e Marcello si godono il loro amore. Preoccupato per la scelta di Odile, Matteo si presenta a Villa Guarnieri.

Mercoledì 14 gennaio 2026 — Puntata 84

Dopo l’incontro con Matteo, Odile ci ripensa e accetta la sfida per i costumi del film. Grazie a Don Saverio, Enrico conosce il medico di famiglia Piero Moretti, che potrebbe offrirgli un’opportunità per il futuro. Barbara riceve l’invito al battesimo del figlio di una cara amica, ma non se la sente di partecipare a una festa di coppie: Johnny si offre di accompagnarla. Di ritorno da Roma, Fulvio affronta Roberto, che confessa la sua passata relazione con Mario.

Giovedì 15 gennaio 2026 — Puntata 85

Dopo la confessione di Roberto, Fulvio decide di lasciare il Paradiso. Marta però ha un’idea per fargli cambiare idea. Enrico aiuta il dottor Moretti a risolvere il caso clinico di un paziente con problemi cardiaci. Umberto vede Odile e Greta collaborare al costume di scena di Marina Valli e ringrazia Matteo per averla spronata a tornare al lavoro. Rosa e Marcello riprendono i preparativi delle nozze e scelgono il luogo del matrimonio, ma una lettera di Adelaide minaccia la loro serenità.

Venerdì 16 gennaio 2026 — Puntata 86

Marcello informa Umberto di aver ricevuto una lettera di scuse da Adelaide. Fulvio annuncia a Caterina che lascerà il Paradiso, nascondendole però la verità su Mario e Roberto, che teme la sua reazione. Marina sceglie il costumista del film Scrivo di te e chiede a Delia di occuparsi delle acconciature per tutta la durata delle riprese. Irene è convinta che Barbara e Johnny stiano insieme e la cosa la infastidisce. Rosa trova la lettera di Adelaide e prende una decisione drastica.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

