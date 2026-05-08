Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Rosa ferita in Vietnam
Le trame del Paradiso dall’11 al 15 maggio 2026: la reporter in difficoltà, Marcello va vuole a casa. Ore d'ansia per Cesare, che ha combinato un grosso guaio
Nuova settimana con le storie de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026. Iniziata nel dicembre 2015, la soap continua a intrecciare amori, ambizioni e segreti attorno al grande magazzino milanese.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 8 maggio 2026)
Al Paradiso, la settimana si è aperta con il clamoroso strappo di Irene nel giorno delle nozze: al momento decisivo ha abbandonato Cesare e, travolta dai sentimenti per Johnny, ha pianificato la partenza con lui. Il dolore ha spinto Cesare su una china pericolosa, fino a scomparire, gettando Rebecca nell’angoscia. Intanto Matteo ha liberato Odile e l’ha sostenuta nel voltare pagina: la ragazza ha rispedito in fabbrica i capi ideati da Greta, scelta che ha allarmato Umberto per le possibili ricadute economiche. In negozio, Roberto ha lanciato l’iniziativa legata al Giro d’Italia, rivelatasi un successo, mentre Rosa ha dato una mano come Venere pro tempore. Sul fronte personale, Tancredi ha consegnato a Rosa un’offerta da un importante editore per partire per il Vietnam come reporter di guerra: lei e Marcello si sono salutati con una promessa d’amore, ma l’uomo ha poi smarrito un oggetto simbolo del loro legame, vivido presagio di tempi difficili. Mirella ha vissuto ore di apprensione per l’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino, fino a un confronto che ha riaperto ferite del passato. In queste stesse ore, l’assenza di Irene ha pesato sull’organizzazione del Paradiso, con Landi a chiedere un extra impegno a Concetta.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dall’11 al 15 maggio
Lunedì 11 maggio 2026 — Puntata 165
Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene che, in preda ai sensi di colpa, è rientrata a Milano. Odile riceve indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo lunga riflessione, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Marcello riceve una telefonata inaspettata da Rosa, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.
Martedì 12 maggio 2026 — Puntata 166
Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. Mirella fatica ad accettare il ritorno di Luigi, ma desidera dare al figlio una stabilità familiare. Al Paradiso, l’iniziativa dedicata alle tappe del Giro d’Italia è un successo, mentre Concetta, nel ruolo di Venere, conquista un nuovo cliente. Cesare ascolta l’appello alla radio e decide di farsi vivo.
Mercoledì 13 maggio 2026 — Puntata 167
Marta si prepara alla serata organizzata dal Vicariato Lombardo al Circolo per premiare le Fondazioni impegnate nel sociale, ma Adelaide sceglie di non partecipare. Mirella concede a Luigi di trascorrere un pomeriggio con Michelino. Odile non riesce a trovare un nuovo stilista per la GMM e Matteo la incoraggia ad assecondare la propria ispirazione creativa. Ciro è geloso del nuovo cliente che mostra interesse per Concetta. Cesare è tornato a Milano e Johnny lo salva da una brutta situazione.
Giovedì 14 maggio 2026 — Puntata 168
A Villa Guarnieri si commenta il successo della premiazione e Marta racconta di aver ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un importante progetto di casa-famiglia per il Vaticano. Odile ritrova motivazione nel lavoro grazie al supporto di Matteo e di Botteri. Ciro non controlla la gelosia per il nuovo cliente che mostra simpatia verso Concetta e reagisce mettendo a disagio la moglie e i presenti in galleria. Marcello teme per l’incolumità di Rosa dopo aver letto un suo articolo; le preoccupazioni aumentano quando riceve una notizia dal fronte.
Venerdì 15 maggio 2026 — Puntata 164
Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene ha in mente una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che ha paura di soffrire ancora per il male subito in passato e non riesce a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.
Le trame di Il Paradiso delle Signore dal 4 al 8 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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