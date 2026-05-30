Il Paradiso delle Signore, altra batosta dopo il finale: il commovente messaggio di uno degli attori preoccupa i fan Il Paradiso delle Signore, il dettaglio nel post di uno dei personaggi più amati fa preoccupare i fan dopo il finale di stagione su Rai 1

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La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore su Rai 1 perde un altro pilastro nel cast? Il messaggio social di uno degli attori profuma di addio. Lo scorso 22 maggio si è conclusa la decima stagione daily della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta. Tra ascolti spesso non all’altezza degli anni precedenti e polemiche per una trama definita debole e prevedibile, sono appena iniziate le riprese dell’undicesima stagione, in onda a partire da settembre. Uno dei personaggi più amati non ci sarà?

Il Paradiso delle Signore saluta Enrico Brancaccio? Il messaggio di Thomas Santu mette i fan in allerta

Quasi tutti gli attori della soap hanno salutato il capitolo dedicato alla decima stagione. C’è chi lo ha fatto dando appuntamento a nuove avventure e colpi di scena, chi invece ha fatto più o meno intuire che il viaggio si conclude qui. Tra questi spicca il nome di Thomas Santu. L’attore, pur presente da appena due stagioni nel ruolo di Enrico, è definitivamente entrato nel cuore dei fedeli fan della trama. La sua vicinanza a Marta e a tutti i personaggi in difficoltà, il rapporto con la figlia Anita e la sua generosità lo hanno reso sin da subito un vero e proprio pilastro. Il suo messaggio sui social, con alcuni dei momenti più divertenti sul set, dice molto: "Ciao Paradì! Ti ho dato tutto, soprattutto i capelli. Mi hai dato tutto, soprattutto belle persone. Torno in purgatorio". I commenti al post si alternano tra saluti e ringraziamenti dei telespettatori messaggi di chi si dispera per la sua presunta uscita di scena.

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Enrico e Marta fuori da Il Paradiso delle Signore? Il futuro della soap di Rai 1

Settimane fa si era fatta spazio anche l’indiscrezione legata al futuro di Gloria Radulescu, interprete di Marta Guarnieri. Finito il suo cerchio, dunque, potrebbe avviarsi verso la fine anche quello legato a Enrico e alla loro famiglia. Una coppia solida, che ha posto le basi per la costruzione di un nucleo affiatato e importante. A quanto pare, la trama della serie si avvia verso nuovi scenari e, con essa, anche gli attori che hanno regalato al pubblico scene intense e ricche di bei momenti. Ci sarà una coppia in grado di regalare le stesse emozioni di Marta ed Enrico? Probabile. Dal messaggio di Santu, però, si evince che difficilmente riuscirà a trovare un set come quello del Paradiso. Saranno ricordi indelebili che non svaniranno mai né in lui, né nel cuore di fan e colleghi.

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