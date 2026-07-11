Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Alessandro Tersigni torna sul set de Il Paradiso delle Signore: la foto di gruppo scatena le ipotesi sul futuro di Vittorio

Il Paradiso delle Signore 11, spunta Alessandro Tersigni durante le riprese: il ritorno di Vittorio è davvero vicino?

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Il set de Il Paradiso delle Signore 11 si è acceso, nel bel mezzo delle riprese, con un evento davvero speciale. I fan, tra un indizio e l’altro condiviso sui social dagli addetti ai lavori, aspettano con ansia l’inizio delle nuove puntate su Rai 1. Il primo episodio della nuova stagione è previsto per lunedì 7 settembre 2026 e gli scenari all’orizzonte sono numerosi. Una sorpresa inaspettata e graditissima ha animato il set in questi giorni: vediamo perché.

Il Paradiso delle Signore 11, Alessandro Tersigni torna sul set: comparsa o episodio isolato?

Sul set della popolare soap di Rai 1 è tornato un attore che è di casa e che, più di un anno fa, ha deciso di allontanarsi per dedicarsi ad altri progetti professionali. Si tratta di Alessandro Tersigni, volto di Vittorio Conti e anima del Paradiso. Insieme a tutti i protagonisti più longevi e le new entry, si è mostrato in un servizio fotografico che ha immortalato gli interpreti nella sala grande dell’iconico atelier. La didascalia di questa immagine dice tutto: "Famiglia". Vittorio e Alessandro non se ne sono mai andati e, probabilmente, non se ne andranno mai. Il pubblico, dopo aver visto queste clip, ha cominciato subito a porsi delle domande lecite. L’attore si trovava lì in quel momento per una sosta casuale, oppure, la sua presenza significa qualcosa di più?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio Conti pronto a tornare a Milano?

L’ultima stagione della soap non ha brillato in termini di ascolti televisivi. Oltre a una trama, probabilmente troppo debole e a tratti prevedibile, secondo alcuni fan sui social ha inciso anche il fatto che alcuni dei personaggi più amati abbiano lasciato il progetto. Tersigni non ha mai parlato di un addio definitivo, anzi. Il fatto che la vicenda di Conti, il vai e vieni di Adelaide e l’addio di Maria Puglisi siano spesso sulla bocca dei tantissimi fan che commentano sui social, la dice lunga. Gli sceneggiatori si stanno adoperando per riportare nei prossimi episodi, anche attraverso alcuni cameo o brevi apparizioni momenti più importanti, i protagonisti più richiesti? Potrebbe darsi, come è probabile che, l’attore romano, si sia trovato lì per caso e abbia deciso di prestarsi a qualche foto per immortalare il momento. Nelle immagini, infatti, gli altri indossano abiti di scena, mentre lui no. Questo, però, potrebbe anticipare nuovi scenari possibili in vista di un cameo che renderebbe tutti i fan estremamente contenti. Sta per accadere, oppure, i fedelissimi della soap dovranno accontentarsi di queste foto da qui fino alla fine de Il Paradiso delle Signore 11? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche

Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, presenza inattesa sul set accende il mistero: c'è un ritorno che nessuno si aspettava

Il Paradiso delle Signore, una presenza inattesa sul set accende la curiosità: cosa ...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal set: un'altra donna si avvicina a Marcello (ma non è Adelaide). Per Rosa si teme il peggio

Un'altra donna nella vita di Marcello: svolta inattesa a Il Paradiso delle Signore. ...
Il paradiso delle signore, Marta

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: segreti inconfessabili e due ritorni attesissimi nelle prossime puntate

Il Paradiso delle Signore, ribaltone shock: nessuno era pronto a questo colpo di sce...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello e Adelaide

Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Marcello complici e bellissimi: gli scatti dal set riaccendono la speranza

Che succede sul set de Il Paradiso delle Signore? Gli ultimi scatti che mostrano Ade...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni esplosive: Marchesi fuori, torna Riccardo Guarnieri e una misteriosa rivale minaccia Adelaide

Nuove anticipazioni dal set de Il Paradiso delle Signore 11: Adelaide e Odile in dif...
Il Paradiso delle Signore, Marta

Il Paradiso delle Signore, tagli drastici nel cast? Marta pronta a lasciare tutto (e non è l'unica)

Gloria Radulescu lascia il cast del Paradiso delle Signore? Le anticipazioni sul des...
Il Paradiso delle Signore, la contessa adelaide di Sant'erasmo

Il Paradiso delle Signore, svolta nelle anticipazioni: il ritorno di un amatissimo protagonista mette i Guarnieri in pericolo

Il Paradiso delle Signore, torna un amatissimo protagonista. Le primissime anticipaz...
Agnese Lorenzini, Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, Agnese Lorenzini entra nel cast: cosa farà l'ex Susanna di Un posto al sole

L'attrice protagonista di quasi 1500 episodi di UPAS Agnese Lorenzini è pronta a deb...
IPDS, Adelaide

Il Paradiso delle Signore, Adelaide volta pagina e dimentica Marcello: il finale della soap Rai lascia senza parole

Colpo di scena per la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo: cosa dicono le anticipazioni...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

enrico oetiker chi è

Enrico Oetiker
Alessandro De Giuseppe

Alessandro De Giuseppe
L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Bonnie Tyler

Bonnie Tyler

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963