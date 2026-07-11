Alessandro Tersigni torna sul set de Il Paradiso delle Signore: la foto di gruppo scatena le ipotesi sul futuro di Vittorio Il Paradiso delle Signore 11, spunta Alessandro Tersigni durante le riprese: il ritorno di Vittorio è davvero vicino?

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Il set de Il Paradiso delle Signore 11 si è acceso, nel bel mezzo delle riprese, con un evento davvero speciale. I fan, tra un indizio e l’altro condiviso sui social dagli addetti ai lavori, aspettano con ansia l’inizio delle nuove puntate su Rai 1. Il primo episodio della nuova stagione è previsto per lunedì 7 settembre 2026 e gli scenari all’orizzonte sono numerosi. Una sorpresa inaspettata e graditissima ha animato il set in questi giorni: vediamo perché.

Il Paradiso delle Signore 11, Alessandro Tersigni torna sul set: comparsa o episodio isolato?

Sul set della popolare soap di Rai 1 è tornato un attore che è di casa e che, più di un anno fa, ha deciso di allontanarsi per dedicarsi ad altri progetti professionali. Si tratta di Alessandro Tersigni, volto di Vittorio Conti e anima del Paradiso. Insieme a tutti i protagonisti più longevi e le new entry, si è mostrato in un servizio fotografico che ha immortalato gli interpreti nella sala grande dell’iconico atelier. La didascalia di questa immagine dice tutto: "Famiglia". Vittorio e Alessandro non se ne sono mai andati e, probabilmente, non se ne andranno mai. Il pubblico, dopo aver visto queste clip, ha cominciato subito a porsi delle domande lecite. L’attore si trovava lì in quel momento per una sosta casuale, oppure, la sua presenza significa qualcosa di più?

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Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio Conti pronto a tornare a Milano?

L’ultima stagione della soap non ha brillato in termini di ascolti televisivi. Oltre a una trama, probabilmente troppo debole e a tratti prevedibile, secondo alcuni fan sui social ha inciso anche il fatto che alcuni dei personaggi più amati abbiano lasciato il progetto. Tersigni non ha mai parlato di un addio definitivo, anzi. Il fatto che la vicenda di Conti, il vai e vieni di Adelaide e l’addio di Maria Puglisi siano spesso sulla bocca dei tantissimi fan che commentano sui social, la dice lunga. Gli sceneggiatori si stanno adoperando per riportare nei prossimi episodi, anche attraverso alcuni cameo o brevi apparizioni momenti più importanti, i protagonisti più richiesti? Potrebbe darsi, come è probabile che, l’attore romano, si sia trovato lì per caso e abbia deciso di prestarsi a qualche foto per immortalare il momento. Nelle immagini, infatti, gli altri indossano abiti di scena, mentre lui no. Questo, però, potrebbe anticipare nuovi scenari possibili in vista di un cameo che renderebbe tutti i fan estremamente contenti. Sta per accadere, oppure, i fedelissimi della soap dovranno accontentarsi di queste foto da qui fino alla fine de Il Paradiso delle Signore 11? Staremo a vedere.

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