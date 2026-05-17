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Il Paradiso delle Signore, Adelaide volta pagina e dimentica Marcello: il finale della soap Rai lascia senza parole

Colpo di scena per la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo: cosa dicono le anticipazioni degli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore su Rai 1

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Adelaide di Sant’Erasmo cambia pelle nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni degli ultimi episodi di questa stagione parlano chiaro. Assisteremo a un cambiamento importante legato al rapporto della Contessa con un personaggio in particolare nella trama della soap, Rosa Camilli. Ecco cosa accadrà e i possibili scenari.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide va a trovare Rosa in ospedale

Sembrava impossibile un cambio atteggiamento dopo l’addio di Marcello e la presenza di Rosa nel cuore del giovane Barbieri. Eppure, l’integerrima Contessa ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e lasciare spazio ai sentimenti. Non solo ha fatto di tutto per far sì che la giovane giornalista tornasse in fretta dal Vietnam. Si è anche adoperata per le cure in Italia dopo l’incidente. Nelle anticipazioni degli ultimi episodi della soap spunta l’inaspettato colpo di scena: Adelaide si recherà in ospedale per andare a trovare Rosa e constatare da vicino le sue condizioni di salute. Un gesto che, a sorpresa, mostra una generosità e una tenerezza poco esibita negli ultimi episodi. L’amore, o forse l’ossessione per Marcello l’hanno resa arida, desiderosa di vendetta e solitudine. Adelaide invece è fatta così e gli sceneggiatori della soap di Rai 1 vogliono mostrarlo ai telespettatori senza filtri: è in arrivo una nuova era per l’amatissimo personaggio?

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Adelaide e Rosa: amiche nella nuova stagione del Paradiso?

E se questa svolta indicasse un cambio di rotta per il personaggio interpretato da Vanessa Gravina? Voci di corridoio parlano di possibili cambiamenti nel cast: c’entra la presenza di Marta Guarnieri, personaggio molto vicino alla Contessa interpretato da Gloria Radulescu. E se Adelaide trovasse in Rosa una confidente, addirittura una nuova amica dopo la burrasca? Resta comunque la donna che le ha sottratto l’uomo che, a tutti gli effetti, forse ama ancora profondamente. L’esperienza però le ha fatto capire di dover deporre l’ascia di guerra e mostrare empatia alla giovane. D’altronde, l’importante è che Marcello sia felice, no? Un cambio di rotta del genere nella nuova stagione della serie ambientata a Milano, sarebbe un motivo in più per avvicinare i fan più longevi e quelli più scettici dopo una stagione non particolarmente fortunata sul fronte degli ascolti tv. Le riprese dell’undicesima stagione del Paradiso delle Signore cominceranno tra pochi giorni e gli episodi inediti saranno trasmessi a partire da settembre su Rai 1. Inizia una nuova era per la Contessa di Sant’Erasmo? Se queste sono le premesse, allora i presupposti sembrano esserci tutti.

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