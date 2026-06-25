Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Marcello complici e bellissimi: gli scatti dal set riaccendono la speranza Che succede sul set de Il Paradiso delle Signore? Gli ultimi scatti che mostrano Adelaide e Marcello fanno sognare i fan

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Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Le ultime foto dal set accendono una speranza, ma anche un timore, nel cuore dei fan, in trepidante attesa. Le riprese continuano presso gli Studi Videa di Roma e gli attori, come spesso capita quando sono impegnati nei vari ciak, condividono scatti tra una pausa e l’altra, spesso insinuando dubbi in vista della stagione in arrivo. L’ultima suggestione riguarda una coppia amatissima e mai davvero svanita dai pensieri dei telespettatori: parliamo di quella formata da Adelaide e Marcello.

Il Paradiso delle Signore: ritorno di fiamma tra Adelaide e Marcello nella prossima stagione?

L’ultima stagione ha segnato un punto di svolta per quanto riguarda una situazione in particolare: la relazione tra Adelaide e Marcello. Il giovane Barbieri, rendendosi conto di provare un sentimento per Rosa, ha chiuso la relazione a un passo dal matrimonio. Tale rifiuto ha provocato nell’integerrima Contessa un dolore che è sfociato in vendetta, poi in redenzione. Dopo averci riprovato, Adelaide ha compreso di non poter fare nulla di fronte ai sentimenti veri dei due ragazzi. Per questo motivo, ha deciso di deporre le armi e farsi da parte. Un sentimento del genere, però, è impossibile da cancellare in così poco tempo. Per questo, dopo le ultime storie su Instagram dei due attori, i fan ci sperano ancora.

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Il Paradiso delle Signore: le foto sul set di Gravina e Masotti

Un look completamente inedito per Vanessa Gravina e Pietro Masotti. Lei, con un caschetto biondo miele e in pieno stile anni Sessanta, e lui, con i baffi, hanno postato delle immagini direttamente dal set della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Complicità alle stelle, quella che hanno sempre avuto, regalandoci la storia d’amore più bella e appassionata nell’universo delle soap italiane. Il fatto che fossero insieme sul set significa sicuramente che condivideranno delle scene. I fan, sui social, hanno già cominciato a fantasticare. Gli sceneggiatori hanno deciso di farli riavvicinare nella prossima stagione della serie, in onda su Rai 1 a partire da settembre? Niente può escluderlo. I segnali di una crisi profonda tra Marcello e Rosa e il fatto che il capitolo Adelaide non fosse del tutto chiuso, fanno ben sperare. Se per i sostenitori della coppia formata da Adelaide e Barbieri, questo rappresenta un segnale incoraggiante, lo è un po’ meno per chi invece sostiene l’unione tra l’imprenditore e la giovane Camilli. Quello che succederà lo scopriremo solamente con lo scorrere dei nuovi episodi: manca sempre meno al ritorno.

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