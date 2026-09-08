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Il paradiso delle signore, Odile affronta Umberto e la contessa: è la resa dei conti

Le trame del Paradiso di mercoledì 9 settembre 2026: tensione alle stelle tra i Guarnieri, la verità potrebbe distruggere l'intera famiglia

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 3.

Dove eravamo rimasti l’8 settembre 2026

Marcello reagisce male alla proposta di dedicare un articolo commemorativo a Rosa sul Paradiso Donna. Tornati dal lungo viaggio, Irene e Johnny vorrebbero ritrovare il loro posto al Paradiso. Nel frattempo, Lia e Simona riescono ad aggiudicarsi la settimana di prova come Veneri. Al Circolo l’entrata di Carla Corsi e del figlio Iacopo suscita la diffidenza di Adelaide ma anche l’interesse di Umberto. Odile confida a Matteo che una persona del passato le ha rivelato un segreto sconvolgente sulla sua famiglia.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 settembre 2026

Iacopo, dopo aver rifiutato l’offerta della GMM, trova la sua arena al Paradiso e sfida apertamente Landi. Lia e Simona vengono messe alla prova per aggiudicarsi il posto di Venere. Irene ha modo di conoscere Elisa, con cui instaura da subito un rapporto complicato. Dopo l’incontro con Greta, Odile affronta Umberto e Adelaide, i quali capiscono che se si scoprisse il loro segreto sarebbe la fine di tutto.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 8 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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