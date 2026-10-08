Il paradiso delle signore, la mossa di Adelaide contro Carla: non vuole cedere Le trame del Paradiso di venerdì 9 ottobre 2026: la contessa chiede aiuto a Umberto per battere la rivale al Circolo. Riccardo si confida su Nicoletta

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 25 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti l’8 ottobre 2026

Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. Mentre Concetta è indaffarata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ma ha un incidente e si fa male a un braccio. Valter vuole dare un taglio netto al passato rivelando il suo segreto legato a Elisa, ma lei frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 ottobre 2026

Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. Un’incomprensione da parte di Elisa crea un malinteso che potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di Valter. Dopo l’infortunio di Ciro, Marcello prende in considerazione l’idea di dare una mano in Caffetteria. In un momento di debolezza, Riccardo si lascia scappare con Diana un dettaglio importante, poi confida a Marta tutta la verità riguardo la sua situazione matrimoniale, nascondendo, però, ancora parte della verità.

Le trame del Paradiso delle Signore del 8 ottobre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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