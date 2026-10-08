Il paradiso delle signore, la mossa di Adelaide contro Carla: non vuole cedere
Le trame del Paradiso di venerdì 9 ottobre 2026: la contessa chiede aiuto a Umberto per battere la rivale al Circolo. Riccardo si confida su Nicoletta
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 25 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti l’8 ottobre 2026
Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. Mentre Concetta è indaffarata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ma ha un incidente e si fa male a un braccio. Valter vuole dare un taglio netto al passato rivelando il suo segreto legato a Elisa, ma lei frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 ottobre 2026
Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. Un’incomprensione da parte di Elisa crea un malinteso che potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di Valter. Dopo l’infortunio di Ciro, Marcello prende in considerazione l’idea di dare una mano in Caffetteria. In un momento di debolezza, Riccardo si lascia scappare con Diana un dettaglio importante, poi confida a Marta tutta la verità riguardo la sua situazione matrimoniale, nascondendo, però, ancora parte della verità.
Le trame del Paradiso delle Signore del 8 ottobre 2026.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, incidente per un protagonista: le conseguenze sono serie
Le trame del Paradiso di giovedì 8 ottobre 2026: Ciro si schianta con la macchina di...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide cade nella trappola di Carla (e Ciro si schianta)
Le trame del Paradiso delle Signore per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2026: il due...
Il paradiso delle signore, Carla è furiosa con la contessa Adelaide (ma ha un piano)
Le trame del Paradiso di mercoledì 7 ottobre 2026: le elezioni al Circolo alzano la ...
Il paradiso delle signore, la mossa di Carla contro la contessa Adelaide
Le trame del Paradiso di lunedì 5 ottobre 2026: la corsa per la presidenza del Circo...
Il paradiso delle signore, tra Riccardo e Nicoletta è crisi (ma lui nega davanti a Marta)
Le trame del Paradiso di martedì 6 ottobre 2026: la storia travolgente tra i due rag...
Il paradiso delle signore, Odile tradita da Iacopo: la reazione di Umberto
Le trame del Paradiso di giovedì 24 settembre 2026: alla sfilata lo stilista rompe l...
Il paradiso delle signore, Adelaide si scontra subito con Carla e si celebrano le nozze
Le trame del Paradiso di venerdì 2 ottobre 2026: tra le due donne scoppia una rivali...
Il paradiso delle signore, un arrivo inaspettato a Villa Guarnieri: chi riappare
Le trame del Paradiso di martedì 15 settembre 2026: un membro della famiglia fa il s...