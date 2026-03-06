Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026: Rebecca riesce nel suo subdolo piano
Le trame del Paradiso di lunedì 9 marzo 2026: Irene si consola con Johnny dopo i problemi con Cesare. Umberto vuole allontanare Odile da Ettore
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 122.
Dove eravamo rimasti il 6 marzo 2026
Enrico torna dalla Svizzera con il farmaco destinato a curare i bambini malati, ma è un medicinale che costa e Umberto assicura che farà una donazione per quelli che non hanno possibilità economiche. Marcello dà il via all’apertura dell’angolo lingerie, ma viene a sapere che l’azienda della Craveri ha dei debiti che gettano ombra sulla sua affidabilità e chiede chiarimenti, scoprendo il suo passato. Irene decide di affrontare Cesare.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 marzo 2026
Enrico, dopo i colloqui avuti in Questura riguardo il campetto inquinato, confessa a Marta il timore che i tempi per arrivare ai responsabili saranno lunghi e lei propone a Rosa di condurre un’indagine. Al Paradiso prende forma il nuovo corner lingerie e Marcello sembra sempre più apprezzare l’intraprendenza di Valeria. Umberto continua a perseguire la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e provando a indirizzare Odile verso un lento distacco da Marchesi. Delia spinge Cesare a liberarsi dall’influenza di Rebecca e fare un passo avanti verso Irene, che, però, fatica a reagire e cerca conforto in Johnny, il quale è felice di accoglierla.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 6 marzo 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
