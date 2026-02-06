Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: il compito più difficile per Rosa Le trame del Paradiso di lunedì 9 febbraio 2026: dietro un nuovo incarico c'è l'ombra di Marcello. Delia alle prese con Nazzareno, una star molto "esigente"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 102.

Dove eravamo rimasti il 6 febbraio 2026

Mimmo e Agata pianificano un sopralluogo a Firenze, ma Concetta ha una soluzione per non lasciare Ciro da solo in Caffetteria. Fulvio viene investito dell’incarico di sostituire temporaneamente Matteo troppo impegnato con il musicarello, ritrovando entusiasmo professionale e fiducia in sé stesso. Greta si scusa con Odile dopo la reazione eccessiva del giorno prima, ma un gesto ambiguo della Marchesi fa dubitare della sua sincerità. Marcello e Rosa decidono di prendersi un periodo di pausa.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 febbraio 2026

Agata rientra da Firenze e sogna insieme a Mimmo il momento in cui si trasferiranno in quella città piena di meraviglie. Al Paradiso hanno inizio i preparativi per le riprese del film: Delia vive con emozione il suo ruolo di acconciatrice sul set, ma anche con un po’ di ansia perché avrà a che fare con Nazzareno Amidei, una star molto esigente. Johnny accetta di sostituire Fulvio in magazzino. A Rosa viene chiesto di stilare una sorta di diario per Paradiso Donna, le cronache dal set del dietro le quinte del musicarello e lei capisce che è stata un’idea di Marcello: entrambi, al lavoro, si sforzano di superare le ostilità personali.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 6 febbraio 2026

