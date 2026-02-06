Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: il compito più difficile per Rosa
Le trame del Paradiso di lunedì 9 febbraio 2026: dietro un nuovo incarico c'è l'ombra di Marcello. Delia alle prese con Nazzareno, una star molto "esigente"
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 102.
Dove eravamo rimasti il 6 febbraio 2026
Mimmo e Agata pianificano un sopralluogo a Firenze, ma Concetta ha una soluzione per non lasciare Ciro da solo in Caffetteria. Fulvio viene investito dell’incarico di sostituire temporaneamente Matteo troppo impegnato con il musicarello, ritrovando entusiasmo professionale e fiducia in sé stesso. Greta si scusa con Odile dopo la reazione eccessiva del giorno prima, ma un gesto ambiguo della Marchesi fa dubitare della sua sincerità. Marcello e Rosa decidono di prendersi un periodo di pausa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 febbraio 2026
Agata rientra da Firenze e sogna insieme a Mimmo il momento in cui si trasferiranno in quella città piena di meraviglie. Al Paradiso hanno inizio i preparativi per le riprese del film: Delia vive con emozione il suo ruolo di acconciatrice sul set, ma anche con un po’ di ansia perché avrà a che fare con Nazzareno Amidei, una star molto esigente. Johnny accetta di sostituire Fulvio in magazzino. A Rosa viene chiesto di stilare una sorta di diario per Paradiso Donna, le cronache dal set del dietro le quinte del musicarello e lei capisce che è stata un’idea di Marcello: entrambi, al lavoro, si sforzano di superare le ostilità personali.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 6 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita
Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: una Venere molestata sul set, chi è stato
Le trame del Paradiso della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026: Delia riceve le att...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse)
Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scopr...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: il grande annuncio di Odile
Le trame del Paradiso di giovedì 29 gennaio 2026: alla conferenza stampa per il film...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: Irene viene messa in guardia, così non va
Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 23 gennaio 2026: Zia Sandra bacchetta...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: le parole di Irene sconvolgono Johnny
Le trame di IPDS di giovedì 22 gennaio 2026: il cugino di Delia turbato da una conve...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Tancredi tra Rosa e Marcello
Le trame del Paradiso dal 2 al 6 febbraio 2026: amore al capolinea tra i due per col...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: la dichiarazione d'amore di Tancredi
Le trame del Paradiso di mercoledì 4 febbraio 2026: l'uomo confessa i suoi sentiment...