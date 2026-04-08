Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: torna la Contessa Adelaide
Le trame del Paradiso di giovedì 9 aprile 2026: la nobildonna lascia il convento e si presenta a Villa Guarnieri. Brutta delusione per Delia
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 144.
Dove eravamo rimasti il 8 aprile 2026
Dopo il confronto con Johnny, Irene appare ancor più convinta di voler sposare Cesare. Un annuncio di Botteri alle Veneri fa pensare che lui voglia fare il grande passo nei confronti di Delia. Ettore riesce a far cedere Odile sulla data delle nozze, mentre Matteo decide di andare a Roma a incontrare la Contessa per raccontarle ogni suo sospetto sull’uomo che presto prenderà in moglie sua figlia.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 aprile 2026
Agata continua a mentire sulla ripresa del corso di restauro a Firenze, ma poi si apre con Roberto e gli fa una rivelazione importante. Si scopre che la sorpresa che Botteri ha annunciato alle Veneri non è per Delia e Concetta, con la complicità di Irene, trova la soluzione per evitare una delusione alla ragazza. Nel frattempo, Adelaide ha deciso di lasciare il convento a Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 8 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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