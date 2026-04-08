Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: torna la Contessa Adelaide

Le trame del Paradiso di giovedì 9 aprile 2026: la nobildonna lascia il convento e si presenta a Villa Guarnieri. Brutta delusione per Delia

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 144.

Dove eravamo rimasti il 8 aprile 2026

Dopo il confronto con Johnny, Irene appare ancor più convinta di voler sposare Cesare. Un annuncio di Botteri alle Veneri fa pensare che lui voglia fare il grande passo nei confronti di Delia. Ettore riesce a far cedere Odile sulla data delle nozze, mentre Matteo decide di andare a Roma a incontrare la Contessa per raccontarle ogni suo sospetto sull’uomo che presto prenderà in moglie sua figlia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 9 aprile 2026

Agata continua a mentire sulla ripresa del corso di restauro a Firenze, ma poi si apre con Roberto e gli fa una rivelazione importante. Si scopre che la sorpresa che Botteri ha annunciato alle Veneri non è per Delia e Concetta, con la complicità di Irene, trova la soluzione per evitare una delusione alla ragazza. Nel frattempo, Adelaide ha deciso di lasciare il convento a Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 8 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

IPDS, Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile

Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle n...
IPDS, Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia

Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica...
Il paradiso delle signore, Irene

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: Irene e il turbamento per Johnny

Le trame del Paradiso di mercoledì 25 marzo 2026: la canzone per il suo matrimonio a...
IPDS, Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: niente proposta di matrimonio per Delia

Le trame del Paradiso di martedì 31 marzo 2026: Botteri decide di aspettare a chiede...
IPDS, Matteo e Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026: Matteo confessa i suoi sentimenti a Odile

Le trame del Paradiso di martedì 17 marzo 2026: la ragazza costringe Portelli a dirl...
IPDS, Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026: la notte d'amore di Delia

Le trame del Paradiso di martedì 24 marzo 2026: la Venere confessa la sua passione t...
IPDS, Johnny

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: Johnny umiliato da Cesare

Le trame del Paradiso di mercoledì 18 marzo 2026: al magazziniere viene chiesto di s...
IPDS, Ettore e Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026: Odile aspetta Adelaide e ferma il matrimonio

Anticipazioni disponibili per martedì 7 aprile 2026: proposta di matrimonio, baci ch...
IPDS, Umberto e Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: Odile va via di casa (e da Umberto)

Le trame del Paradiso di venerdì 20 marzo 2026: dopo un duro confronto con Umberto, ...

Salute

Malattia di Alzheimer

Quali sono le cure possibili e le strategie di assistenza ai malati

LEGGI

Personaggi

Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Monica Dugo

Monica Dugo
Amanda Lear

Amanda Lear
La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963