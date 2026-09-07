Il paradiso delle signore, il segreto sconvolgente di Odile: chi lo conosce Le trame del Paradiso di martedì 8 settembre 2026: Adelaide è sospettosa verso la nuova arrivata Carla ma è la ragazza di casa Guarnieri a fare una rivelazione

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:00, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa.

Dove eravamo rimasti il 7 settembre 2026

Per il Paradiso e la Galleria Milano Moda sono stati mesi estivi spensierati ma anche segnati dal dolore per la morte di Rosa. Marcello torna a Milano con una ferita che sembra incolmabile, ma Roberto e Matteo organizzano una serata per ricordarla e celebrare questo nuovo inizio. Elisa Croce, la nuova capocommessa, inizia a imporre il proprio stile austero e severo. In attesa di rinforzi che colmino le lacune di organico, cresce la curiosità per un misterioso spazio in galleria che dovrà ospitare un’altra attività nel grande magazzino. Odile cerca di convincere lo stilista Iacopo Corsi a entrare in GMM e intanto riceve una visita inaspettata.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 8 settembre 2026

Marcello reagisce male alla proposta di dedicare un articolo commemorativo a Rosa sul Paradiso Donna. Tornati dal lungo viaggio, Irene e Johnny vorrebbero ritrovare il loro posto al Paradiso. Nel frattempo, Lia e Simona riescono ad aggiudicarsi la settimana di prova come Veneri. Al Circolo l’entrata di Carla Corsi e del figlio Iacopo suscita la diffidenza di Adelaide ma anche l’interesse di Umberto. Odile confida a Matteo che una persona del passato le ha rivelato un segreto sconvolgente sulla sua famiglia.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 7 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.00. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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