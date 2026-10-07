Il paradiso delle signore, incidente per un protagonista: le conseguenze sono serie Le trame del Paradiso di giovedì 8 ottobre 2026: Ciro si schianta con la macchina di Marcello e si ferisce. Adelaide cade nella trappola di Carla

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 24 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 7 ottobre 2026

Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene. Ciro vorrebbe recuperare un po’ di romanticismo con la moglie ma tutto sembra remare contro. Per prendersi del tempo, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furente nei confronti di Adelaide, ma Diana ha un piano per far vincere le elezioni al Circolo alla madre.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 8 ottobre 2026

Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. Mentre Concetta è indaffarata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ma ha un incidente e si fa male a un braccio. Valter vuole dare un taglio netto al passato rivelando il suo segreto legato a Elisa, ma lei frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.

Le trame del Paradiso delle Signore del 7 ottobre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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