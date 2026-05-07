Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: Marcello e il cattivo presagio Le trame del Paradiso di venerdì 8 maggio 2026: mentre Irene scopre che Cesare è scomparso, Barbieri perde un oggetto importante che lo lega a Rosa

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 164.

Dove eravamo rimasti il 7 maggio 2026

Umberto è preoccupato per le decisioni impulsive di Odile in ambito lavorativo e coinvolge Matteo chiedendogli di farla ragionare, ma lei rivendica il diritto alle proprie scelte e rifiuta l’aiuto dei suoi cari. Mirella teme che Michelino possa aver incontrato un malintenzionato. Cesare è scomparso e Rebecca crede che possa essere in pericolo. Al Paradiso l’assenza di Irene comincia a pesare e Landi chiede a Concetta uno sforzo in più anche in vista della partenza di Rosa per il Vietnam che si dovrà separare da Marcello. Ma questa volta i due si saluteranno con una promessa d’amore.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 8 maggio 2026

Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova l’entusiasmo nel lavoro e una nuova idea per la GMM. Rebecca è preoccupata perché continua a non avere notizie di Cesare. Marcello, intanto, perde un oggetto simbolo del suo legame con Rosa che gli appare come uno strano presagio.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 7 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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