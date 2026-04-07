Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle nozze con Ettore ma Matteo corre a parlarne con la Contessa
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 143.
Dove eravamo rimasti il 7 aprile 2026
Delia, dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri, non vede l’ora di dirgli di sì ma le amiche le consigliano di aspettare che sia lui a compiere quel passo. Johnny finalmente riesce ad avere un confronto con Irene e le confessa che il bacio che si sono dati per lui ha contato molto. Agata riceve una telefonata inaspettata. Odile non se la sente di fissare la data di nozze con Ettore senza Adelaide, ma lui vorrebbe accelerare i tempi. Nel frattempo, Matteo ascolta una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e racconta tutto a Umberto.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore l’8 aprile 2026
Dopo il confronto con Johnny, Irene appare ancor più convinta di voler sposare Cesare. Un annuncio di Botteri alle Veneri fa pensare che lui voglia fare il grande passo nei confronti di Delia. Ettore riesce a far cedere Odile sulla data delle nozze, mentre Matteo decide di andare a Roma a incontrare la Contessa per raccontarle ogni suo sospetto sull’uomo che presto prenderà in moglie sua figlia.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 3 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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