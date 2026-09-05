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Il paradiso delle signore, arriva una nuova capocommessa (ed è durissima)

Le trame del Paradiso delle Signore di lunedì 7 settembre 2026: un nuovo spazio in galleria suscita curiosità e l'arrivo di Elisa spiazza tutti

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 7 settembre 2026

Per il Paradiso e la Galleria Milano Moda sono stati mesi estivi spensierati ma anche segnati dal dolore per la morte di Rosa. Marcello torna a Milano con una ferita che sembra incolmabile, ma Roberto e Matteo organizzano una serata per ricordarla e celebrare questo nuovo inizio. Elisa Croce, la nuova capocommessa, inizia a imporre il proprio stile austero e severo. In attesa di rinforzi che colmino le lacune di organico, cresce la curiosità per un misterioso spazio in galleria che dovrà ospitare un’altra attività nel grande magazzino. Odile cerca di convincere lo stilista Iacopo Corsi a entrare in GMM e intanto riceve una visita inaspettata.

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Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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