Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, Carla è furiosa con la contessa Adelaide (ma ha un piano)

Le trame del Paradiso di mercoledì 7 ottobre 2026: le elezioni al Circolo alzano la tensione tra le due primedonne ma Diana ha un asso nella manica per la madre

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 23.

Dove eravamo rimasti il 6 ottobre 2026

Lia coglie un indizio sul padre che la spinge a muoversi di nascosto ma insospettisce Irene. A pochi giorni dalle dimissioni dal Paradiso, Marcello vorrebbe godere del suo tempo libero ma si ritrova a dover sistemare una montagna di pratiche urgenti riguardanti la Caffetteria, che Ciro ha trascurato. Marta è preoccupata per Riccardo ma lui si ostina a negare i suoi problemi con Nicoletta. La mossa di Carla si rivela per Adelaide un punto a suo favore per la corsa alla presidenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 7 ottobre 2026

Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene. Ciro vorrebbe recuperare un po’ di romanticismo con la moglie ma tutto sembra remare contro. Per prendersi del tempo, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furente nei confronti di Adelaide, ma Diana ha un piano per far vincere le elezioni al Circolo alla madre.

Le trame del Paradiso delle Signore del 6 ottobre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Il Paradiso delle Signore, Riccardo

Il paradiso delle signore, tra Riccardo e Nicoletta è crisi (ma lui nega davanti a Marta)

Le trame del Paradiso di martedì 6 ottobre 2026: la storia travolgente tra i due rag...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide

Il Paradiso delle Signore, Adelaide cade nella trappola di Carla (e Ciro si schianta)

Le trame del Paradiso delle Signore per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2026: il due...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Carla

Il paradiso delle signore, la mossa di Carla contro la contessa Adelaide

Le trame del Paradiso di lunedì 5 ottobre 2026: la corsa per la presidenza del Circo...
IPDS, Umberto e Odile

Il paradiso delle signore, Odile affronta Umberto e la contessa: è la resa dei conti

Le trame del Paradiso di mercoledì 9 settembre 2026: tensione alle stelle tra i Guar...
Il Paradiso delle Signore, Umberto con Adelaide e Carla

Il paradiso delle signore, Adelaide si scontra subito con Carla e si celebrano le nozze

Le trame del Paradiso di venerdì 2 ottobre 2026: tra le due donne scoppia una rivali...
Il Paradiso delle Signore, Riccardo

Il paradiso delle signore, un arrivo inaspettato a Villa Guarnieri: chi riappare

Le trame del Paradiso di martedì 15 settembre 2026: un membro della famiglia fa il s...
Il Paradiso delle Signore, Iacopo

Il paradiso delle signore, qualcuno fa colpo sulle Veneri: chi è

Le trame del Paradiso di giovedì 10 settembre 2026: mentre Umberto cerca di cancella...
Il Paradiso delle Signore, Iacopo e Odile

Il paradiso delle signore, Odile delusa da Iacopo: tra i due qualcosa non va

Le trame del Paradiso di martedì 22 settembre 2026: i preparativi per la sfilata all...
Il Paradiso delle Signore, Umberto con Adelaide e Carla

Il paradiso delle signore, Umberto e Carla sempre più vicini: la reazione di Adelaide

Le trame del Paradiso di giovedì 17 settembre 2026: al torneo di scacchi la nuova co...

HeyLight

Turismo in Italia 2026

La flessibilità dei pagamenti diventa parte dell'offerta turistica

LEGGI

Personaggi

enrico oetiker chi è

Enrico Oetiker
L'attore Alex Belli

Alex Belli
Vittoria Di Savoia

Vittoria Di Savoia
marina la rosa grande fratello vip

Marina La Rosa

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963