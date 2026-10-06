Il paradiso delle signore, Carla è furiosa con la contessa Adelaide (ma ha un piano)
Le trame del Paradiso di mercoledì 7 ottobre 2026: le elezioni al Circolo alzano la tensione tra le due primedonne ma Diana ha un asso nella manica per la madre
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 23.
Dove eravamo rimasti il 6 ottobre 2026
Lia coglie un indizio sul padre che la spinge a muoversi di nascosto ma insospettisce Irene. A pochi giorni dalle dimissioni dal Paradiso, Marcello vorrebbe godere del suo tempo libero ma si ritrova a dover sistemare una montagna di pratiche urgenti riguardanti la Caffetteria, che Ciro ha trascurato. Marta è preoccupata per Riccardo ma lui si ostina a negare i suoi problemi con Nicoletta. La mossa di Carla si rivela per Adelaide un punto a suo favore per la corsa alla presidenza.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 7 ottobre 2026
Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene. Ciro vorrebbe recuperare un po’ di romanticismo con la moglie ma tutto sembra remare contro. Per prendersi del tempo, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furente nei confronti di Adelaide, ma Diana ha un piano per far vincere le elezioni al Circolo alla madre.
Le trame del Paradiso delle Signore del 6 ottobre 2026.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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