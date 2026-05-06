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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Cesare è scomparso

Le trame del Paradiso di giovedì 7 maggio 2026: Brugnoli è sparito e si teme per la sua incolumità. Michelino incontra un malintenzionato e Rosa vola via

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 163.

Dove eravamo rimasti il 6 maggio 2026

Al Paradiso Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attirare un maggior numero di clienti e aumentare le vendite. Rosa, temporaneamente, diventa Venere per aiutare le amiche. Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta: un gesto che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche sull’azienda. Cesare vorrebbe cancellare ogni ricordo di Irene e perdersi in qualcosa di diverso, ma si lascia trascinare in un gioco pericoloso. Prima di lasciare Milano, Tancredi consegna una busta a Rosa: dentro c’è la proposta da parte di un importante editore di partire per il Vietnam come reporter di guerra.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 7 maggio 2026

Umberto è preoccupato per le decisioni impulsive di Odile in ambito lavorativo e coinvolge Matteo chiedendogli di farla ragionare, ma lei rivendica il diritto alle proprie scelte e rifiuta l’aiuto dei suoi cari. Mirella teme che Michelino possa aver incontrato un malintenzionato. Cesare è scomparso e Rebecca crede che possa essere in pericolo. Al Paradiso l’assenza di Irene comincia a pesare e Landi chiede a Concetta uno sforzo in più anche in vista della partenza di Rosa per il Vietnam che si dovrà separare da Marcello. Ma questa volta i due si saluteranno con una promessa d’amore.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 6 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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