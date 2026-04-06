Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026: Odile aspetta Adelaide e ferma il matrimonio Anticipazioni disponibili per martedì 7 aprile 2026: proposta di matrimonio, baci che contano e nuovi sospetti tra i Marchesi

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 142. Dopo la sosta di Pasquetta, la soap tornerà in onda domani 7 aprile: ecco le anticipazioni della puntata

Dove eravamo rimasti il 3 aprile 2026

I preparativi della recita per i bambini della parrocchia aiutano Johnny a distrarsi da Irene, decisa a rimanere concentrata sul suo matrimonio. Grazie a Valeria, Marcello e Rosa sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo. Intanto un articolo di giornale scagiona Umberto dalle accuse di complicità con la Meneghini nell’avvelenamento dei terreni. Alla notizia, Odile pensa di riavvicinarsi allo zio, mentre i fratelli Marchesi, temendo che il loro piano di vendetta possa sfumare, devono correre ai ripari.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 7 aprile 2026

Delia, dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri, non vede l’ora di dirgli di sì, ma le amiche le consigliano di aspettare che sia lui a compiere quel passo. Johnny finalmente riesce ad avere un confronto con Irene e le confessa che il bacio che si sono dati per lui ha contato molto. Agata riceve una telefonata inaspettata. Odile non se la sente di fissare la data di nozze con Ettore senza Adelaide, ma lui vorrebbe accelerare i tempi. Nel frattempo, Matteo ascolta una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e racconta tutto a Umberto.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 6 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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