Il paradiso delle signore, tra Riccardo e Nicoletta è crisi (ma lui nega davanti a Marta)
Le trame del Paradiso di martedì 6 ottobre 2026: la storia travolgente tra i due ragazzi sembra arrivata al capolinea ma ammetterlo fa male a Guarnieri
Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 22 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 5 ottobre 2026
Ciro vorrebbe organizzare qualcosa di speciale per l’anniversario di matrimonio, ma l’entusiasmo si spegne perché Concetta è oberata di lavoro. La permanenza di Cesare al Paradiso diventa un problema per Elisa e Valter. Odile e Iacopo ristabiliscono un clima di collaborazione in vista dell’uscita della collezione natalizia, nonostante il momento difficile che sta attraversando la GMM. Si accende lo scontro per la candidatura alla presidenza al Circolo e Carla si prepara a un intervento che sorprenderà Adelaide.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 6 ottobre 2026
Lia coglie un indizio sul padre che la spinge a muoversi di nascosto ma insospettisce Irene. A pochi giorni dalle dimissioni dal Paradiso, Marcello vorrebbe godere del suo tempo libero ma si ritrova a dover sistemare una montagna di pratiche urgenti riguardanti la Caffetteria, che Ciro ha trascurato. Marta è preoccupata per Riccardo ma lui si ostina a negare i suoi problemi con Nicoletta. La mossa di Carla si rivela per Adelaide un punto a suo favore per la corsa alla presidenza.
Le trame del Paradiso delle Signore del 5 ottobre 2026.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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