Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026: la lingerie dello scandalo Le trame del Paradiso di venerdì 6 marzo 2026: apre il nuovo angolo dell'intimo ma sorge subito un problema. C'è una cura per la malattia dei bambini (non per tutti)

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 121.

Dove eravamo rimasti il 5 marzo 2026

Marcello rifiuta la proposta di Valeria, ma l’imprenditrice non si arrende, determinata a rilanciare la sua offerta. Marcello chiede a Concetta di diventare il volto della nuova marca di lavatrice, ma lei non sa se accettare o meno. Il clima teso tra Ettore e Umberto mette Odile in una posizione difficile. Avuta la conferma che i disturbi dei bambini sono dovuti a un avvelenamento da metalli pesanti trovati in un terreno, dove i piccoli giocano, Enrico compie un gesto importante. Irene affronta Rebecca e ne esce ferita, ma trova sostegno in Johnny.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 6 marzo 2026

Enrico torna dalla Svizzera con il farmaco destinato a curare i bambini malati, ma è un medicinale che costa e Umberto assicura che farà una donazione per quelli che non hanno possibilità economiche. Marcello dà il via all’apertura dell’angolo lingerie, ma viene a sapere che l’azienda della Craveri ha dei debiti che gettano ombra sulla sua affidabilità e chiede chiarimenti, scoprendo il suo passato. Irene decide di affrontare Cesare.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 5 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

