Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 6 maggio 2026: Cesare è in pericolo
Le trame del Paradiso di mercoledì 6 maggio 2026: per dimenticare Irene l'uomo rischia di finire in un gioco molto azzardato. Odile è fuori controllo
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 162.
Dove eravamo rimasti il 5 maggio 2026
Irene e Johnny sono pronti a partire insieme per un lungo viaggio, ma al Paradiso le Veneri devono gestire l’assenza della loro capocommessa. Cesare, intanto, cerca di affrontare il dolore dell’abbandono con dignità. Nel frattempo Matteo è riuscito a liberare Odile, accolta con tutto l’affetto possibile dai familiari e dagli amici. La ragazza, però, è tormentata dai brutti ricordi e vuole cancellare qualsiasi traccia lasciata dai Marchesi.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 6 maggio 2026
Al Paradiso Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attirare un maggior numero di clienti e aumentare le vendite. Rosa, temporaneamente, diventa Venere per aiutare le amiche. Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta: un gesto che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche sull’azienda. Cesare vorrebbe cancellare ogni ricordo di Irene e perdersi in qualcosa di diverso, ma si lascia trascinare in un gioco pericoloso. Prima di lasciare Milano, Tancredi consegna una busta a Rosa: dentro c’è la proposta da parte di un importante editore di partire per il Vietnam come reporter di guerra.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 5 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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