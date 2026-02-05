Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una pausa, complice l'interessamento di Tancredi. Odile e Greta ai ferri corti

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 101.

Dove eravamo rimasti il 5 febbraio 2026

Rosa, sconvolta dalle rivelazioni di Tancredi confessa tutto a Marcello, che decide di affrontare Sant’Erasmo. Greta scopre che Ettore ha confidato a Odile che il motivo del suo viaggio a Londra riguarda la malattia della madre e reagisce duramente nei confronti della contessina che cerca di offrirle il suo supporto. Irene ha invitato Cesare a cena, ma l’arrivo di Johnny rovina l’atmosfera intima che si è creata fra i due.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 6 febbraio 2026

Mimmo e Agata pianificano un sopralluogo a Firenze, ma Concetta ha una soluzione per non lasciare Ciro da solo in Caffetteria. Fulvio viene investito dell’incarico di sostituire temporaneamente Matteo troppo impegnato con il musicarello, ritrovando entusiasmo professionale e fiducia in sé stesso. Greta si scusa con Odile dopo la reazione eccessiva del giorno prima, ma un gesto ambiguo della Marchesi fa dubitare della sua sincerità. Marcello e Rosa decidono di prendersi un periodo di pausa.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 5 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.

