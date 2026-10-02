Il paradiso delle signore, la mossa di Carla contro la contessa Adelaide
Le trame del Paradiso di lunedì 5 ottobre 2026: la corsa per la presidenza del Circolo scatena la rivalità tra le due donne e la Sant'Erasmo sembra soccombere
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 21 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 2 ottobre 2026
Riccardo ringrazia il padre per il sostegno ma teme che Carla non accetterà la sua proposta, mentre Adelaide dubita dell’alleanza con la Corsi. Valter si assume la responsabilità per il danno fatto da Simona al manichino e la incoraggia a continuare a ballare: lei recupera la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato. Una sorprendente mossa di Carla getta inquietudine su Adelaide e sulla corsa alla presidenza al Circolo. Delia e Gianlorenzo coronano il sogno di un amore nato e suggellato al Paradiso delle Signore.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 5 ottobre 2026
Ciro vorrebbe organizzare qualcosa di speciale per l’anniversario di matrimonio, ma l’entusiasmo si spegne perché Concetta è oberata di lavoro. La permanenza di Cesare al Paradiso diventa un problema per Elisa e Valter. Odile e Iacopo ristabiliscono un clima di collaborazione in vista dell’uscita della collezione natalizia, nonostante il momento difficile che sta attraversando la GMM. Si accende lo scontro per la candidatura alla presidenza al Circolo e Carla si prepara a un intervento che sorprenderà Adelaide.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 2 ottobre 2026.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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