Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 marzo 2026: Odile in difficoltà tra Ettore e Umberto

Le trame del Paradiso di giovedì 5 marzo 2026: lo scontro tra i due uomini coinvolge la ragazza. Enrico deve reagire di fronte all'avvelenamento dei bambini

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 120.

Dove eravamo rimasti il 4 marzo 2026

Enrico crede che la possibile causa della misteriosa malattia, che colpisce alcuni bambini, sia dovuta a un avvelenamento da contatto con un terreno o con un’acqua contaminata. Roberto e Marcello hanno opinioni diverse sull’offerta della Craveri, mentre le Veneri concordano sulla qualità e la modernità della sua lingerie. Concetta ha accettato la proposta di Marcello, ma è in ansia per il discorso che dovrà tenere in pubblico. Rebecca consegna la lettera di zia Sandra a Cesare, che si presenta da Irene urlandogli tutta la sua delusione.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 5 marzo 2026

Marcello rifiuta la proposta di Valeria, ma l’imprenditrice non si arrende, determinata a rilanciare la sua offerta. Marcello chiede a Concetta di diventare il volto della nuova marca di lavatrice, ma lei non sa se accettare o meno. Il clima teso tra Ettore e Umberto mette Odile in una posizione difficile. Avuta la conferma che i disturbi dei bambini sono dovuti a un avvelenamento da metalli pesanti trovati in un terreno, dove i piccoli giocano, Enrico compie un gesto importante. Irene affronta Rebecca e ne esce ferita, ma trova sostegno in Johnny.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 4 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

