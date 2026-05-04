Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: Irene e Johnny fuggono insieme Le trame del Paradiso di martedì 5 maggio 2026: svolta clamorosa nella storia tra la capocommessa e il ragazzo. Intanto Odile viene liberata da Matteo ma è in crisi

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 161.

Dove eravamo rimasti il 4 maggio 2026

Greta è rimasta vittima di un grave incidente durante l’incontro con Adelaide che teme per le sorti di Odile, ormai scomparsa da giorni; Matteo, però, crede di aver trovato un indizio che può aiutarlo a ritrovare il luogo dove la ragazza è tenuta nascosta. Per Irene è giunto il giorno delle nozze, ma nel momento decisivo lei abbandona Cesare. Intanto, Johnny e Mimmo si salutano prima di partire per nuove avventure, ma il giovane magazziniere non sa che sorpresa lo attende.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 5 maggio 2026

Irene e Johnny sono pronti a partire insieme per un lungo viaggio, ma al Paradiso le Veneri dovranno gestire l’assenza della loro capocommessa. Cesare, intanto, cerca di affrontare il dolore dell’abbandono con dignità. Nel frattempo, Matteo è riuscito a liberare Odile, accolta con tutto l’affetto possibile dai familiari e dagli amici. La ragazza, però, è tormentata dai brutti ricordi e vuole cancellare qualsiasi traccia lasciata dai Marchesi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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