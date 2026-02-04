Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: faccia a faccia tra Marcello e Tancredi
Le trame del Paradiso di giovedì 5 febbraio 2026: le attenzioni di Sant'Erasmo verso Rosa provocano la reazione di Barbieri. Duro scontro tra Odile e Greta
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 100.
Dove eravamo rimasti il 4 febbraio 2026
Mimmo esorta Agata ad accettare l’offerta di lavoro a Firenze: lui ha deciso di stare al suo fianco. Intanto, il regista del musicarello ha scelto la Galleria del Paradiso come set cinematografico, suscitando il disappunto di Ettore, il quale teme che la GMM venga messa in ombra. Enrico indaga sulle responsabilità di Di Meo in merito a una complicazione dopo un intervento su un paziente grave. Irene si prepara a compiere un passo importante con Cesare, mentre Tancredi confessa a Rosa i suoi sentimenti.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 5 febbraio 2026
Rosa, sconvolta dalle rivelazioni di Tancredi confessa tutto a Marcello, che decide di affrontare Sant’Erasmo. Greta scopre che Ettore ha confidato a Odile che il motivo del suo viaggio a Londra riguarda la malattia della madre e reagisce duramente nei confronti della contessina che cerca di offrirle il suo supporto. Irene ha invitato Cesare a cena, ma l’arrivo di Johnny rovina l’atmosfera intima che si è creata fra i due.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
